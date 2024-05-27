WP: російська дезінформаційна кампанія набирає обертів у Європі. На черзі вибори в США

російські фальшиві сайти операції "Двійник" продовжують з'являтися в Інтернеті.

У зв'язку з парламентськими виборами в Європі у червні москва перейшла до активних дій. У 2022 році європейські експерти, які відстежують російську дезінформацію, помітили операцію із впливу в Інтернеті. Вони назвали її "Двійник" (Doppelganger).

Підконтрольна москві організація клонувала сайти легальних газет, журналів і новинних служб, включно з британською Guardian і німецькою Bild, розміщувала їхні копії під аналогічними доменними іменами й наповнювала їх кремлівською пропагандою. Ця кампанія не була шокуючою, якщо врахувати, що росія докладає всіх зусиль для маніпулювання західною громадською думкою. Дивніше те, що принаймні через два роки після виявлення фальшиві сайти Doppelganger продовжують з'являтися в Інтернеті, незважаючи на зусилля, яких докладають для їхнього закриття.

Про це повідомляє The Washington Post.

Робота таких сайтів відображає потік російського втручання — і практично неможливість його відстежити, не кажучи вже про те, щоб зупинити — напередодні виборів до Європейського парламенту, які відбудуться 6-9 червня.

Вони також є провісниками того, чого американці можуть очікувати під час виборів президента в листопаді, коли росія спробує посилити вплив на американську політику. Попередні вибори також проходили на тлі отруйного потоку російського втручання.

Вибори в ЄС, які стануть пробним кроком до виборів у США цієї осені та перевіркою демократичної підзвітності, вже піднімають тривожні прапорці. Зокрема, вони демонструють перешкоди, з якими стикаються уряди, науковці та громадські групи, щоб дізнатися, що задумала росія. Ці чиновники й групи багато в чому залежать від технологічних компаній, особливо від соціальних мереж, таких як X, колишній Twitter, і Meta, якій належать Facebook і Instagram, щоб виявити роботу росії в Інтернеті.

"Але, незважаючи на новий закон ЄС, покликаний забезпечити прозорість і пильність технологічних гігантів, поки що урядові агентства і групи громадянського суспільства не отримують інформації, необхідної для оцінки російської дезінформації та втручання", — пише газета.

Виконавчий директор EU DisinfoLab Александре Алафіліпп, групи громадянського суспільства, яка викрила існування операції "Двійник", сказав, що її стійкість і завзятість навіть після викриття — тривожний знак. Питання, як каже Алафіліпп, полягає не в тому, чи виграє Росія пропагандистську війну в Європі.

"Питання в тому, чи справляється демократія із завданням притягнення всіх до відповідальності. Чи є у нас демократичні гарантії?", — зазначив він.

Якщо в Європі відповідь буде негативною — а це стає дедалі вірогіднішим — то в інших країнах картина виглядатиме ще більш похмурою. Особливо в Сполучених Штатах, де дисфункціональна політика і гарантії Першої поправки роблять відстеження російських витівок ще складнішим.