WSJ: москва покладає великі надії на саміт путіна і Трампа

Глава кремля прагне покласти край міжнародній ізоляції та відокремити відносини росії з США від війни рф проти України.

У росії зростають очікування напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором владіміром путіним, яка відбудеться на Алясці. кремль бачить у цьому шанс для відновлення відносин із Вашингтоном та просування проєктів у сфері інфраструктури й енергетики — не лише в Арктиці, але й у глобальному масштабі.

Про це пише WSJ.

Представники рф натякають на можливі домовленості зі США, а російські ЗМІ активно просувають тезу про “зближення двох рівних великих держав”. Переговорник путіна Кіріл Дмітрієв заявив, що “діалог путіна і Трампа принесе надію, мир та глобальну безпеку”.

Хоча офіційно “українське питання” заявлене головним на порядку денному, російські чиновники відкрито говорять, що в Анкориджі підніматимуть “значно важливіші глобальні теми”. Депутат Держдуми Сєргєй Гаврілов згадав про “амбітні плани економічного та інфраструктурного співробітництва в Арктиці”.

Колишній ректор Дипломатичної академії МЗС рф Алєксандр Яковенко у пропагандистській публікації заявив, що “врегулювання війни в Україні стало другорядним питанням” у відносинах США та рф і є лише “перешкодою для нормалізації, яку країни повинні подолати разом”.

Попри публічну риторику, ознак готовності кремля до значних поступок немає. За даними WSJ, путін пропонує припинення вогню лише в обмін на передачу росії частини українських територій, зокрема великих районів, які його війська навіть не контролюють. Український президент Володимир Зеленський категорично відкинув ці вимоги, заявивши, що не віддасть жодного метра землі.

Аналітики вважають, що сам факт проведення саміту у США вже є символічною перемогою для путіна, адже це допомагає йому відновити міжнародний імідж попри ордер МКС на арешт за воєнні злочини.

Тим часом російська армія, за оцінкою WSJ, просунулась менш ніж на 1% території України за два роки повномасштабної війни та не досягла стратегічних проривів. Пропозиція кремля напередодні саміту — передати росії частину Донецької області в обмін на перемир’я — була відхилена і Києвом, і європейськими лідерами, які вимагають взаємних поступок і гарантій безпеки.

Експерти попереджають: навіть якщо на Алясці домовляться про “обмежене припинення вогню”, росія може використати паузу для відновлення запасів ракет і безпілотників, щоб потім продовжити агресію проти України.