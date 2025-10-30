Ядерна ініціатива Трампа руйнує його імідж миротворця – WP

Експерти застерігають президента США від непотрібної ескалації.

Ядерні випробування в США, анонсовані президентом Дональдом Трампом, підірвуть його спроби здобути Нобелівську премію миру, а також призведуть до непотрібної ескалації.

Про це пише The Washington Post.

Як зазначило видання, доручення Трампа Пентагону розпочати випробування ядерної зброї "на рівних умовах" з росією та Китаєм було очевидною спробою продемонструвати військову міць США перед важливою ​​торговельною зустріччю з його китайським колегою Сі Цзіньпіном. Крім того, ця заява сигналізувала про зміну багаторічної ядерної політики Штатів, яка може мати далекосяжні наслідки для їх відносин із росією та Китаєм.

До того ж, ідеться, така ескалація може підірвати намагання Трампа здобути Нобелівську премію миру.

Експерти з контролю над озброєннями вважають, що заява Трампа про початок ядерних випробувань непотрібна і загрожує ескалацією.

"Сполучені Штати не мають жодних технічних, військових чи політичних причин для відновлення випробувань ядерних вибухів", – сказав виконавчий директор Асоціації контролю над озброєннями Деріл Кімбалл.