Ядерна ініціатива Трампа руйнує його імідж миротворця – WP

30 жовтня 2025, 20:35
Ядерна ініціатива Трампа руйнує його імідж миротворця – WP
Експерти застерігають президента США від непотрібної ескалації.
Ядерні випробування в США, анонсовані президентом Дональдом Трампом, підірвуть його спроби здобути Нобелівську премію миру, а також призведуть до непотрібної ескалації.
 
Про це пише The Washington Post.
 
Як зазначило видання, доручення Трампа Пентагону розпочати випробування ядерної зброї "на рівних умовах" з росією та Китаєм було очевидною спробою продемонструвати військову міць США перед важливою ​​торговельною зустріччю з його китайським колегою Сі Цзіньпіном. Крім того, ця заява сигналізувала про зміну багаторічної ядерної політики Штатів, яка може мати далекосяжні наслідки для їх відносин із росією та Китаєм. 
 
До того ж, ідеться, така ескалація може підірвати намагання Трампа здобути Нобелівську премію миру.
 
Експерти з контролю над озброєннями вважають, що заява Трампа про початок ядерних випробувань непотрібна і загрожує ескалацією.
 
"Сполучені Штати не мають жодних технічних, військових чи політичних причин для відновлення випробувань ядерних вибухів", – сказав виконавчий директор Асоціації контролю над озброєннями Деріл Кімбалл.
 
Він додав, що Національне управління ядерної безпеки не має можливості негайно відновити випробування, і йому знадобиться на це "щонайменше 36 місяців". Мовляв, переважна більшість співробітників агентства відправлені у неоплачувану відпустку через шатдаун.
 
На думку старшого наукового співробітника Фонду Карнегі за міжнародний мир Тун Чжао, заява Трампа може спонукати Пекін прискорити ядерні дослідження.
 
"Якщо Сполучені Штати справді почнуть розробляти аналогічні технології доставки ядерної зброї, існує значна ймовірність того, що Пекін наслідуватиме цей приклад. Подальший прогрес росії та паралельний розвиток США можуть ще більше стимулювати Китай прискорити власні дослідницькі програми, щоб уникнути відставання", - сказав він.
 
Видання пише, що, ймовірно, заява Трампа вплинути на тон його ​​зустрічі із Сі Цзіньпіном. За словами експерта з питань китайської військової справи в Інституті політики суспільства Азії Лайла Морріса, китайські чиновники були "шоковані" нею.
 
"Це виникло нізвідки. Сі та Китай не люблять сюрпризів перед важливим самітом… Це додає відволікаючого фактору, якого китайці точно не очікували", - додав він.

 

Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

Більше публікацій

