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ПОЛІТИКА

Як в іранських дронах опинилися деталі із західних країн пояснили в Головному управлінні розвідки України

08 січня 2023, 13:42
Як в іранських дронах опинилися деталі із західних країн пояснили в Головному управлінні розвідки України
іран дрон
Україна вже повідомила всі залучені країни про те, що їхні деталі використовуються в дронах, які продовжують атакувати українську територію

Іранські безпілотні дрони, які росія використовує проти України, містять іноземні компоненти, найбільше з яких - американські. В українській розвідці пояснили, як вони там опинилися, пише Corriere della Sera.

За словами представника ГУР МО України Вадима Скібіцького, іранські безпілотники Mohajer-6 і Shahed виготовляються з елементів і компонентів, що надходять із різних країн, таких як Сполучені Штати, Японія, а також з багатьох європейських країн, включаючи Австрію, можливо, Італію.

"Це дуже добре зроблені безпілотники, особливо Mohajer-6, схожі на Bayraktar. Складові можна просто придбати на відкритому ринку. І вони легко збираються", - сказав він.

Скібіцький додав, що Україна вже повідомила всі залучені країни про те, що їхні деталі використовуються в дронах, які продовжують атакувати українську територію. Київ закликав не продавати ці компоненти Ірану.

 

дрониГРУіранськірф тероризм

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