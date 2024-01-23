Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Якщо Конгрес США не ухвалить допомогу Україні, це призведе до "катастрофічних наслідків" – Кірбі

23 січня 2024, 09:59
Якщо Конгрес США не ухвалить допомогу Україні, це призведе до
Фото: УНН
Світ уважно спостерігає за рішеннями Вашингтона.
Світ уважно спостерігає за рішеннями Вашингтона щодо підтримки України, і якщо США хочуть зберегти глобальне лідерство в цьому питанні, Конгрес повинен негайно ухвалити додаткову допомогу.
 

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Президент усвідомлює, що інші країни спостерігають за тим, що ми робимо", - зауважив представник адміністрації.

За його словами, очевидно, за цим уважно стежить і президент росії путін, і лідер Китаю Сі.

"Але й наші союзники та партнери також уважно спостерігають за тим, як діємо ми, адже керівництво США надало критичну підтримку Україні. Ми буквально лідирували не лише у внесках, а й у координації внесків інших країн, щоб доставити допомогу в Україну", - зазначив Кірбі.

У відповідь на запитання, що буде в разі відмови Конгресу ухвалювати подальшу допомогу для України, представник адміністрації наголосив, що американське лідерство похитнеться, через що деякі країни також переглянуть свої внески.

"І це може мати потенційно катастрофічні наслідки для України", - припустив представник Білого дому.

 

допомога арміїСША.допомогавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

росіяни відкрили чорний хід до Європи. Завдання Литви – закрити його та стежити за дотриманням санкцій проти росії – CEPA
Політика
росіяни відкрили чорний хід до Європи. Завдання Литви – закрити його та стежити за дотриманням санкцій проти росії – CEPA
Переклад iPress – 23 січня 2024, 12:31
Фронт тримається. Але росіянам вдалося захопити по одному селу на Куп’янському та Бахмутському напрямках – Дональд Гілл
Cуспільство
Фронт тримається. Але росіянам вдалося захопити по одному селу на Куп’янському та Бахмутському напрямках – Дональд Гілл
Переклад iPress – 22 січня 2024, 23:45
Час добігає кінця. Норвегія має лише кілька років, щоб побудувати оборону – очільник Збройних сил Норвегії Ейрік Крістофферсен
Політика
Час добігає кінця. Норвегія має лише кілька років, щоб побудувати оборону – очільник Збройних сил Норвегії Ейрік Крістофферсен
Переклад iPress – 22 січня 2024, 16:23
Захід має взяти на себе відповідальність. Якщо Україна програє, світовий порядок визначатимуть вороги – ексгенсек НАТО Джордж Робертсон
Політика
Захід має взяти на себе відповідальність. Якщо Україна програє, світовий порядок визначатимуть вороги – ексгенсек НАТО Джордж Робертсон
Переклад iPress – 22 січня 2024, 12:40
Трамп та путін насолоджуються кризою у Вашингтоні. Непевність США та ілюзорність підтримки Британії напередодні активної оборони України в 2024 році – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп та путін насолоджуються кризою у Вашингтоні. Непевність США та ілюзорність підтримки Британії напередодні активної оборони України в 2024 році – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 22 січня 2024, 01:57
Західні союзники мають змінити стратегію підтримки України. Для перемоги потрібні забезпечення сучасною зброєю та суворе дотримання санкцій проти росії – Ніко Ланге
Західні союзники мають змінити стратегію підтримки України. Для перемоги потрібні забезпечення сучасною зброєю та суворе дотримання санкцій проти росії – Ніко Ланге
Переклад iPress – 19 січня 2024, 16:48
Республіканці не можуть перемогти. Джо Байден має змогу власноруч відправити надлишкову зброю Україні – Forbes
Політика
Республіканці не можуть перемогти. Джо Байден має змогу власноруч відправити надлишкову зброю Україні – Forbes
Переклад iPress – 19 січня 2024, 13:00
Як естонська служба безпеки виявила чергового
Політика
Як естонська служба безпеки виявила чергового "хорошого руського" шпигуна. Колеги, начальники, науковці: російські шпигуни криються за різними ролями
Переклад iPress – 19 січня 2024, 09:05
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється