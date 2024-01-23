Якщо Конгрес США не ухвалить допомогу Україні, це призведе до "катастрофічних наслідків" – Кірбі

Світ уважно спостерігає за рішеннями Вашингтона щодо підтримки України, і якщо США хочуть зберегти глобальне лідерство в цьому питанні, Конгрес повинен негайно ухвалити додаткову допомогу.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Президент усвідомлює, що інші країни спостерігають за тим, що ми робимо", - зауважив представник адміністрації.

За його словами, очевидно, за цим уважно стежить і президент росії путін, і лідер Китаю Сі.

"Але й наші союзники та партнери також уважно спостерігають за тим, як діємо ми, адже керівництво США надало критичну підтримку Україні. Ми буквально лідирували не лише у внесках, а й у координації внесків інших країн, щоб доставити допомогу в Україну", - зазначив Кірбі.

У відповідь на запитання, що буде в разі відмови Конгресу ухвалювати подальшу допомогу для України, представник адміністрації наголосив, що американське лідерство похитнеться, через що деякі країни також переглянуть свої внески.

"І це може мати потенційно катастрофічні наслідки для України", - припустив представник Білого дому.