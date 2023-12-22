Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Японія 12 років поспіль збільшує оборонний бюджет: 2024-го буде на 16,5%

22 грудня 2023, 19:26
Японія 12 років поспіль збільшує оборонний бюджет: 2024-го буде на 16,5%
Фото: з вільного доступу
Сьогодні уряд Японії схвалив проєкт рекордного оборонного бюджету в майже $56 мільярдів на 2024 фінансовий рік.

Про це повідомляє японське Kyodo News.

Проєкт бюджету на наступний фінансовий рік, який розпочнеться в квітні, збільшився на 16,5% порівняно з 2023 роком і складе 7,9 трлн ієн або $56 млпд. 

Оборонний бюджет країни зростатиме 12-й рік поспіль.

План витрат відповідає рішенню уряду Японії наприкінці минулого року про виділення 43 трильйонів ієн на оборону з 2023 по 2027 фінансовий період на тлі зростаючих викликів безпеці з боку Китаю і росії, а також ядерних і ракетних розробок Північної Кореї.

Японія планує подвоїти свій річний оборонний бюджет приблизно до 2% валового внутрішнього продукту країни - після тривалого утримання витрат на рівні близько 1% на тлі своєї позиції, орієнтованої виключно на оборону, що прописано в післявоєнній Конституції країни.

Порядка 200 млн ієн буде використано для модифікації есмінців Морських сил самооборони, щоб вони могли нести крилаті ракети "Tomahawk".

В 2025 фінансовому році уряд Японії планує почати закупівлю 400 "Tomahawk" з дальністю ураження в1600 км.

 

Японіябюджетоборонний бюджет

Останні матеріали

Історія чергового вбивства. Як Патрушев закатрупив Пригожина для путіна – Wall Street Journal
Політика
Історія чергового вбивства. Як Патрушев закатрупив Пригожина для путіна – Wall Street Journal
Переклад iPress – 22 грудня 2023, 16:34
Переоцінка можливостей та зарозумілість інституцій. Дефіцит смиренності у військових інституціях приводить до поразок – Мік Раян
Cуспільство
Переоцінка можливостей та зарозумілість інституцій. Дефіцит смиренності у військових інституціях приводить до поразок – Мік Раян
Переклад iPress – 22 грудня 2023, 12:27
The Economist визначив країну року. Похмурого 2023 року
Cуспільство
The Economist визначив країну року. Похмурого 2023 року
Переклад iPress – 22 грудня 2023, 09:09
Затягування з допомогою Україні. Бездіяльність Заходу щодо України загрожує небезпечними наслідками в москві – Дара Массіко
Політика
Затягування з допомогою Україні. Бездіяльність Заходу щодо України загрожує небезпечними наслідками в москві – Дара Массіко
Переклад iPress – 21 грудня 2023, 14:42
Війна в Газі та Україні. Дуже різні війни зі схожими уроками для США – Макс Бут
Cуспільство
Війна в Газі та Україні. Дуже різні війни зі схожими уроками для США – Макс Бут
Переклад iPress – 21 грудня 2023, 11:36
Це дальність, дурню... Особливості повітряного бою і можливості F-16. Частина 2 – Том Купер
Технології
Це дальність, дурню... Особливості повітряного бою і можливості F-16. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 20 грудня 2023, 23:39
Китайські трейдери та марокканські порти. Як росія обходить санкції на технології – New York Times
Бізнес & Фінанси
Китайські трейдери та марокканські порти. Як росія обходить санкції на технології – New York Times
Переклад iPress – 20 грудня 2023, 16:50
Широкий ракурс: Вашингтон втратив орієнтир. Туман Саллівана над Білим домом – Дейв Трой
Політика
Широкий ракурс: Вашингтон втратив орієнтир. Туман Саллівана над Білим домом – Дейв Трой
Переклад iPress – 20 грудня 2023, 12:15
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється