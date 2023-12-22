Сьогодні уряд Японії схвалив проєкт рекордного оборонного бюджету в майже $56 мільярдів на 2024 фінансовий рік.

Про це повідомляє японське Kyodo News.

Проєкт бюджету на наступний фінансовий рік, який розпочнеться в квітні, збільшився на 16,5% порівняно з 2023 роком і складе 7,9 трлн ієн або $56 млпд.

Оборонний бюджет країни зростатиме 12-й рік поспіль.

План витрат відповідає рішенню уряду Японії наприкінці минулого року про виділення 43 трильйонів ієн на оборону з 2023 по 2027 фінансовий період на тлі зростаючих викликів безпеці з боку Китаю і росії, а також ядерних і ракетних розробок Північної Кореї.

Японія планує подвоїти свій річний оборонний бюджет приблизно до 2% валового внутрішнього продукту країни - після тривалого утримання витрат на рівні близько 1% на тлі своєї позиції, орієнтованої виключно на оборону, що прописано в післявоєнній Конституції країни.

Порядка 200 млн ієн буде використано для модифікації есмінців Морських сил самооборони, щоб вони могли нести крилаті ракети "Tomahawk".

В 2025 фінансовому році уряд Японії планує почати закупівлю 400 "Tomahawk" з дальністю ураження в1600 км.