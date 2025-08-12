Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Японія нарощує виробництво і експорт зброї

12 серпня 2025, 19:57
Японія нарощує виробництво і експорт зброї
Фото: Shutterstock.com
Токіо може стати серйозним гравцем на ринку зброї
Японська компанія Mitsubishi Heavy Industries (MHI) стане постачальником нової партії фрегатів загальною вартістю $6,5 млрд для Австралії. Це стало першим міжнародним військовим онтрактом Японії з часів Другої світової війни.
 
Про це пише Financial Times.
 
Угода свідчить про наміри Японії розширити експорт озброєння на тлі зростання регіональної напруженості та дефіциту у світовій оборонній промисловості.
 
Успіх японської фірми став можливим на тлі різкого зростання витрат на оборону серед постачальників озброєнь, викликаного війнами в Україні та на Близькому Сході, а також на тлі зміцнення збройних сил союзниками США в Індо-Тихоокеанському регіоні для протидії зростаючій силі Китаю.
 
Японія зняла мораторій на експорт зброї у 2014 році, але великі контракти залишалися недосяжними до цього часу. Відмінністю нинішнього контракту є дефіцит пропозиції на світовому ринку та потреба Австралії у надійних постачальниках. MHI запропонувала модернізований фрегат класу Mogami з меншим екіпажем і покращеними характеристиками, що відповідає вимогам австралійських ВМС.
 
Попри вищу початкову ціну, уряд Австралії очікує економії на експлуатаційних витратах та довгому терміні служби кораблів. Угода також передбачає можливе поглиблення технологічного співробітництва між Японією, Австралією та США.
 
Водночас японські оборонні підприємства стикаються з проблемами виробничих потужностей і браком кваліфікованих кадрів на тлі зростаючого внутрішнього попиту, що може ускладнити реалізацію експортних планів.
 
Аналітики вважають, що успішне виконання контракту допоможе Японії стати серйозним гравцем на світовому ринку зброї, пропонуючи альтернативу постачальникам зі США, Європи та Південної Кореї.
 
Японія розглядає можливість співробітництва у галузі підводних автономних технологій у рамках другого стовпа Aukus — тристороннього пакту безпеки між Австралією, Великобританією та США. У зв'язку з цим Масасі Мурано, старший науковий співробітник відділення Японії в Інституті Хадсона, заявив, що рішення Японії про будівництво фрегата мало "ширше значення", оскільки Токіо та Канберра, ймовірно, поглиблять співпрацю в галузі технологій малопомітності.
Японіявійна в Україніросія окупанти

