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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Японія схвалила продаж першого продукту з модифікованим геномом

Група експертів при Міністерстві охорони здоров'я Японії схвалила продаж першого в країні продукту з модифікованим геномом.
Японія схвалила продаж першого продукту з модифікованим геномом Фото: ua.money.comments.ua

Як повідомляє Укрінформ, про це інформує NHK.

Ця група схвалила у п'ятницю заявку на продаж помідора, геном якого було модифіковано таким чином, щоб у ньому містилося більше гамма-аміномасляної кислоти ГАМК. Вважають, що ця амінокислота сприяє зниженню кров'яного тиску.

Помідор було розроблено спільно Університетом Цукуба та однією біотехнологічної фірмою.

Експерти відзначили, що помідор не містить ніяких генів, які відрізняються від генів натуральних сортів. Експерти повідомили також, що коригування генома не призвело до збільшення кількості алергенів або токсичних речовин.

Слід зазначити, що запроваджена ще минулого року в Японії постанова дозволяє продаж продуктів харчування з модифікованим геномом після подання до урядових органів відповідної заявки, якщо група експертів визначить, що цей продукт не потребує перевірки на безпеку.

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13 12 2020 16:47
ТЕГИ: Японія, МОЗ, ГМО
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