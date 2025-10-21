Японія зменшує залежність від російського газу, але повна відмова поки неможлива — Bloomberg

Токіо прагне зменшити залежність від поставок російського скрапленого природного газу, але не може відразу припинити імпорт, попри зростання тиску з боку США.

З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Токіо поступово зменшує залежність від російських енергоносіїв.

Міністр торгівлі Японії Йоджі Муто заявив, що Токіо прагне зменшити залежність від поставок російського скрапленого природного газу, але не може відразу припинити імпорт, попри зростання тиску з боку США.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами Йоджі Муто, Японія поступово зменшує залежність від російських енергоносіїв після початку повномасштабної війни рф проти України. Міністр не надав термінів або деталей стосовно того, коли імпорт може бути припинений.

Поставки СПГ з російського експортного проєкту "Сахалін-2" становлять близько 10% від загального імпорту палива в Японію й тому “відіграють важливу роль” в енергетичній безпеці” країни, додав Йоджі Муто.

У Токіо раніше заявляли, що не планують негайно припиняти закупівлю російського СПГ, навіть попри те, що союзники в Європі вживають заходів для заборони таких поставок, щоб обмежити військовий бюджет рф. Японія — єдина країна G7, яка не взяла на себе зобов'язання щодо термінів припинення імпорту російського газу.

Муто сказав, що заміна російських поставок може виявитися "дорогою". За його словами, азійський ринок СПГ, як очікується, поки що залишатиметься “напруженим”, а зростання витрат на закупівлю може призвести до підвищення тарифів на електроенергію.

Торгові компанії Японії мають частку в російському заводі "Сахалін-2" — найближчому до країни терміналі з експорту СПГ. Крім того, значна частина палива, що закуповується в межах цього проєкту, постачається за довгостроковими договорами купівлі-продажу, деякі з цих угод діють до 2030-х років.

Для вирішення питання російського СПГ уряд у Токіо буде тісно співпрацювати з міжнародним співтовариством, включаючи країни G7, виходячи з того, що необхідно для національних інтересів Японії, додав Муто.