Яценюк про інфляцію у 2014: Я казав Гонтаревій ввести валютні регуляції, щоб запобігти падінню гривні
"Три тижні – і все стало на місце. Курс з 8 на 5. Жоден вкладник в 2004 році не втратив свій вклад. Жоден не впав, коли люди залишилися б без грошей", - згадав він.
У кінці 2014 року, коли він побачив відтік валюти, нагадав Арсеній Яценюк, то зустрівся з тодішнім керівником Нацбанку Велерією Гонтарєвою в кабінеті колишнього глави АП Бориса Ложкіна: "Є корпоративна культура між прем'єр-міністром і Нацбанком. Я ж не вийду в телевізор розказувати про те, який Національний банк. Це неправильно. Ти всередині розбирайся. Я кажу: "Валеріє Олексіївно, послухайте уважно. У нас дуже, дуже погана тенденція. Я вас прошу, візьміть постанову 2004 року, змініть прізвище Яценюк на Гонтарєва, зробіть це вже. Там немає нічого геніального, але це працює".
Проте, розповів він, Нацбанк не зробив цього, і гривня впала до 37 за долар: "Я перериваю засідання Кабінету міністрів в прямому ефірі, їду до президента. Звертаюся, щоб голова Національного банку приїхала до президента. Ми зустрілися, проговорили, вийшли з публічною заявою. Курс з 37 впав до 29".
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