Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Яценюк про інфляцію у 2014: Я казав Гонтаревій ввести валютні регуляції, щоб запобігти падінню гривні

Яценюк нагадав, що коли був в.о. глави Національного банку України під час Помаранчевої революції 2004 року, "банки почали закриватися, банкомати перестали працювати, курс з 5 гривень за долар вилетів на 8": "Я тоді приймаю жорстке рішення – введення валютних регуляцій, жорстких обмежень. Сам заводжу готівкову валюту як Нацбанк, сам коригую курс, забороняю видавати депозити, даю рефінансування банкам"
Прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк в інтерв’ю Дмитру Гордону розповів, як 2014 року радив тодішній керівниці Нацбанку Валерії Гонтарєвій ввести валютні регуляції, щоб запобігти падінню гривні.
Яценюк про інфляцію у 2014: Я казав Гонтаревій ввести валютні регуляції, щоб запобігти падінню гривні

"Три тижні – і все стало на місце. Курс з 8 на 5. Жоден вкладник в 2004 році не втратив свій вклад. Жоден не впав, коли люди залишилися б без грошей", - згадав він.

У кінці 2014 року, коли він побачив відтік валюти, нагадав Арсеній Яценюк, то зустрівся з тодішнім керівником Нацбанку Велерією Гонтарєвою в кабінеті колишнього глави АП Бориса Ложкіна: "Є корпоративна культура між прем'єр-міністром і Нацбанком. Я ж не вийду в телевізор розказувати про те, який Національний банк. Це неправильно. Ти всередині розбирайся. Я кажу: "Валеріє Олексіївно, послухайте уважно. У нас дуже, дуже погана тенденція. Я вас прошу, візьміть постанову 2004 року, змініть прізвище Яценюк на Гонтарєва, зробіть це вже. Там немає нічого геніального, але це працює".

Проте, розповів він, Нацбанк не зробив цього, і гривня впала до 37 за долар: "Я перериваю засідання Кабінету міністрів в прямому ефірі, їду до президента. Звертаюся, щоб голова Національного банку приїхала до президента. Ми зустрілися, проговорили, вийшли з публічною заявою. Курс з 37 впав до 29".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 06 2019 11:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Сімейна крамничка солодощів від Віталія Карабута

#бізнес_ветеранів: Сімейна крамничка солодощів від Віталія Карабута

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.