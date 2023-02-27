Є час до осені: на Заході хочуть переконати Україну розпочати переговори з рф – Bild

У США та Німеччині кажуть, що в Україні є час до осені, щоб відвоювати окуповані території

У США та Німеччині кажуть, що в Україні є час до осені, щоб відвоювати окуповані території. Якщо ж цього зробити не вдасться або вдасться, але частково, тиск на Київ щодо початку переговорів з росією посилять. Про це повідомляє Bild.

За даними таблоїда, такі розмови в урядових колах країн тривають "за зачиненими дверима". Журналісти пишуть, що вони є "незрозумілими", оскільки українська армія вже відбила наступ на Київ, деокупувала майже всю Харківську область та Херсон.

Також, на їхню думку, "будь-які сумніви гарантують путіну подальшу стабілізацію всередині країни й те, що люди дійсно вірять у перемогу росії"..

Раніше WSJ повідомила, що під час зустрічі в Парижі на початку лютого президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц закликали Володимира Зеленського до переговорів із рф.