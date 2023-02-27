Матеріали:
Теми:

Є час до осені: на Заході хочуть переконати Україну розпочати переговори з рф – Bild

27 лютого 2023, 15:49
Є час до осені: на Заході хочуть переконати Україну розпочати переговори з рф – Bild
джерело warfor
У США та Німеччині кажуть, що в Україні є час до осені, щоб відвоювати окуповані території 



	

		У США та Німеччині кажуть, що в Україні є час до осені, щоб відвоювати окуповані території. Якщо ж цього зробити не вдасться або вдасться, але частково, тиск на Київ щодо початку переговорів з росією посилять.

	

		Про це повідомляє Bild.





	За даними таблоїда, такі розмови в урядових колах країн тривають "за зачиненими дверима". Журналісти пишуть, що вони є "незрозумілими", оскільки українська армія вже відбила наступ на Київ, деокупувала майже всю Харківську область та Херсон.



	Також, на їхню думку, "будь-які сумніви гарантують путіну подальшу стабілізацію всередині країни й те, що люди дійсно вірять у перемогу росії"..



	Раніше WSJ повідомила, що під час зустрічі в Парижі на початку лютого президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц закликали Володимира Зеленського до переговорів із рф.


							
						


						

						

						

					


					

				

			

		

	






    

        

            
Останні матеріали

            

                
                

                    

                        
 Санкції не працюють: росію мікрочіпами забезпечує Китай. За допомоги Туреччини та інших – Wall Street Journal 

                        

                            
Політика

                            
Санкції не працюють: росію мікрочіпами забезпечує Китай. За допомоги Туреччини та інших – Wall Street Journal

                            
Переклад iPress – 27 лютого 2023, 15:54

                        

                    

                

                
                

                    

                        
 Байден у Києві, мертвонароджені заяви Китаю та такий самий  

                        

                            
Політика

                            
Байден у Києві, мертвонароджені заяви Китаю та такий самий "великий наступ" росіян. Аналіз головних подій тижня – Філліпс О’Брайен

                            
Переклад iPress – 27 лютого 2023, 13:20

                        

                    

                

                
                

                    

                        
 Крок за кроком: етапи війни. Жоден елемент путінської стратегії досі не спрацював – Лоуренс Фрідман 

                        

                            
Політика

                            
Крок за кроком: етапи війни. Жоден елемент путінської стратегії досі не спрацював – Лоуренс Фрідман

                            
Переклад iPress – 27 лютого 2023, 10:44

                        

                    

                

                
                

                    

                        
 росіяни несуть величезні втрати біля Бахмуту. Але в окремих місцях просуваються вперед – Том Купер 

                        

                            
Політика

                            
росіяни несуть величезні втрати біля Бахмуту. Але в окремих місцях просуваються вперед – Том Купер

                            
Переклад iPress – 26 лютого 2023, 16:41

                        

                    

                

                
                

                    

                        
 Вееллиикий наступ Герасимова триває. У районі Бахмута – кілька десятків ворожих батальйонів, у районі Вугледара – ніколи більше десяти – Том Купер 

                        

                            
Політика

                            
Вееллиикий наступ Герасимова триває. У районі Бахмута – кілька десятків ворожих батальйонів, у районі Вугледара – ніколи більше десяти – Том Купер

                            
Переклад iPress – 25 лютого 2023, 14:55

                        

                    

                

                
                

                    

                        
 Війна в Україні: підсумки тижня. російські приватні військові компанії несуть нову асиметричну загрозу Заходу – Джан Касапоглу 

                        

                            
Політика

                            
Війна в Україні: підсумки тижня. російські приватні військові компанії несуть нову асиметричну загрозу Заходу – Джан Касапоглу

                            
Переклад iPress – 25 лютого 2023, 10:07

                        

                    

                

                
                

                    

                        
 До росії – як до парії. Якою має бути світова політика стримування росії після перемоги України  

                        

                            
Політика

                            
До росії – як до парії. Якою має бути світова політика стримування росії після перемоги України 

                            
Переклад iPress – 24 лютого 2023, 17:38

                        

                    

                

                
                

                    

                        
 росія лише агент хаосу. А геополітичний всесвіт повертається до двох наддержав – США та Китаю – Bloomberg 

                        

                            
Політика

                            
росія лише агент хаосу. А геополітичний всесвіт повертається до двох наддержав – США та Китаю – Bloomberg

                            
Переклад iPress – 24 лютого 2023, 15:59

                        

                    

                

                
                
Більше публікацій

            

        

    





	

		

			
			

				
© 2022 iPress

				
За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

				
Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється