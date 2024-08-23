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ЄК вивчила ситуації щодо поставок "Лукойл" Угорщині і Словаччині та не бачить підстав для занепокоєння

23 серпня 2024, 19:24
ЄК вивчила ситуації щодо поставок
Фото: uapress.info
Українська влада підтвердила, що транзит сирої нафти з росії до Угорщини та Словаччини не зазнав впливу.

В Єврокомісії вивчили ситуацію довкола поставок нафти російської компанії "Лукойл" до Угорщини та Словаччини, що здійснювалися територією України і припинилися після того, як Київ ввів санкцій проти російської компанії. 

Про це в коментарі Радіо Свобода заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

"Ми дослідили вплив санкцій України на російського постачальника енергоресурсів "Лукойл" та зібрали інформацію з усіх боків – Словаччини, Угорщини, а також України та Хорватії , щоб отримати повну та точну картину ситуації. … Постачання сирої нафти через трубопровід Brotherhood триває, і наразі немає проблеми з їхньою безпекою", – заявив посадовець.

У Єврокомісії додали, що отримали від української влади підтвердження, що транзит сирої нафти з росії до Угорщини та Словаччини не зазнав впливу, оскільки "Лукойл" не є її власником.

"Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією та активно працюємо із зацікавленими державами-членами над альтернативними рішеннями, зокрема через Адріатичний трубопровід Janaf. У ширшому плані ми поновили наші заклики до держав-членів прискорити власні зусилля, щоб зменшити свою залежність від російського викопного палива", – підсумував Домбровскіс.

В липні Словаччина погрожувала Україні через заборону транзиту російської нафти

В той час як Угорщина виставила Україні ультиматум через зупинений транзит нафти.

 

УгорщинаЄврокомісіяСловаччинаросійська нафтаЛукойл

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