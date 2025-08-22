Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Єрмак і Рубіо обговорили модель безпекових гарантій

22 серпня 2025, 20:53
Єрмак і Рубіо обговорили модель безпекових гарантій
фото: Офіс президента
Фіналізація має бути наступного тижня
Держсекретар США Марко Рубіо і керівник Офісу президента Андрій Єрмак провели зустріч радників, де обговорили проєкт безпекових гарантій для України.
 
Про це повідомляє "Суспільне". 
 
За інформацією співрозмовників видання, наразі працюють дві підгрупи — політично-юридична й військова. Політичну частину від України очолює Андрій Єрмак, а військові питання координують секретар РНБО Рустем Умєров, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і представники Сил оборони.
 
Військові гарантії передбачають постачання озброєння, фінансову підтримку армії, обмін розвідданими, а також навчання й спільні тренувальні місії.
 
"Я думаю, що військова частина насправді вже на певному етапі завершення", – сказав один із учасників переговорів.
 
Джерела уточнили, що після стійкого припинення вогню планується розгортання військових контингентів держав-партнерів у рамках "коаліції охочих" і контактної групи у форматі "Рамштайн". При цьому від США очікують механізму back stop — екстреної допомоги, зокрема, прикриття із повітря.
 
Радник керівника ОПУ Олександр Бевз зазначив, що політичний блок гарантій розробляють за аналогією з 5-ю статтею НАТО про колективну оборону.
 
"У баченні України це має бути система двосторонніх зобов’язальних договорів, ратифікованих парламентами відповідних країн. Не просто дублюється 5-та стаття, а прописується алгоритм дій із часовими рамками та конкретними вимірами: фінансовими, мілітарними, розвідувальними", – пояснив він.
 
За його словами, рамковий проєкт гарантій планують фіналізувати до кінця наступного тижня. Наступним кроком стане підписання договорів, проте їх ратифікація потребує додаткового часу.
війна в Українігарантії безпекиросія окупанти

Останні матеріали

Трамп поступається путіну. Розуміння глобальної динаміки влади – Ендрю Таннер
Політика
Трамп поступається путіну. Розуміння глобальної динаміки влади – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 22 серпня 2025, 14:38
Настрій у обслуги Кремля змінився. Пропагандони переконують: зустріч путіна і Зеленського неможлива – Джулія Девіс
Політика
Настрій у обслуги Кремля змінився. Пропагандони переконують: зустріч путіна і Зеленського неможлива – Джулія Девіс
Переклад iPress – 22 серпня 2025, 10:32
Європа вважає, що мирні переговори Трампа зазнають невдачі. Її участь мотивована бажанням викрити блеф путіна – Politico
Політика
Європа вважає, що мирні переговори Трампа зазнають невдачі. Її участь мотивована бажанням викрити блеф путіна – Politico
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 15:55
Можна вимикати телефони. Ці саміти з Україною – суцільне реаліті-шоу без жодного змісту – Андреас Клут
Політика
Можна вимикати телефони. Ці саміти з Україною – суцільне реаліті-шоу без жодного змісту – Андреас Клут
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 13:16
кремлівські пропагандони у захваті. путін змінив Трампа під час поїздки в лімузині – Джулія Девіс
Політика
кремлівські пропагандони у захваті. путін змінив Трампа під час поїздки в лімузині – Джулія Девіс
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 09:02
путін навіть не вимовляє імені Зеленського. Чи сяде він із ним за стіл переговорів? – New York Times
Політика
путін навіть не вимовляє імені Зеленського. Чи сяде він із ним за стіл переговорів? – New York Times
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 15:45
Перемир'я чи
Політика
Перемир'я чи "велика угода"? Що далі з переговорами між Україною та росією – Курт Волкер
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 12:09
Трамп віддає перевагу уявному миру. Заснована на ефектності дипломатія Трампа провалилася на Алясці – Марк Гертлінг
Політика
Трамп віддає перевагу уявному миру. Заснована на ефектності дипломатія Трампа провалилася на Алясці – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 09:13
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється