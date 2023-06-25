Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Єрмак обговорив формулу миру з радниками з країн Європи, Африки та Сходу

25 червня 2023, 12:14
Єрмак обговорив формулу миру з радниками з країн Європи, Африки та Сходу
Фото: з вільних джерел
Зустріч з радниками із питань національної безпеки та політичними радниками пройшла у столиці Данії - Копенгагені.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак провів зустріч з політичними радниками з понад 10 країн. Вони обговорили українську формулу миру.

Про це повідомляє Єрмак в Telegram.

Зустріч з радниками із питань національної безпеки та політичними радниками пройшла у столиці Данії - Копенгагені. На ній були присутні представники з Бразилії, Великої Британії, Данії, ЄС, Італії, Індії, Канади, Німеччини, Південної Африки, Саудівської Аравії, США, Туреччини, Франції та Японії.

Україну представляла делегація з Офісу президента та Міністерства закордонних справ.

Єрмак зазначив, що Україна ще раз представила радникам формулу миру, яка складається з 10 пунктів та ґрунтується на принципах Статуту ООН. Також був обговорений глобальний саміт миру. За словами глави ОП, потенційним місцем проведення може стати Україна.

"Першою я запропонував Україну, як найбільш бажаний для нас варіант. До речі, чимало країн вже висловили готовність приймати в себе цей саміт, включно з такими міжнародними майданчиками як Генеральна Асамблея ООН", - зазначив він.

Президент України Володимир Зеленський представив українську формулу миру в листопаді минулого року. Мирний план складається з 10 пунктів і передбачає відновлення контролю над усією територією країни, повернення полонених, переслідування військових злочинців.

Також формула миру України полягає в гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки.

формула мируЄрмак

Останні матеріали

Занадто гарно, що бути правдою.
Політика
Занадто гарно, що бути правдою. "Громадянська війна" в росії виявилася лише телесеріалом про падіння Пригожина – Том Купер
25 червня 2023, 13:00
Підстрибування з переворотом. Як розгортається наступ Пригожина – Том Купер
Підстрибування з переворотом. Як розгортається наступ Пригожина – Том Купер
24 червня 2023, 18:30
Спрямуйте російську параною на росію: як дати відсіч в інформаційній війні – радить Івана Страднер
Політика
Спрямуйте російську параною на росію: як дати відсіч в інформаційній війні – радить Івана Страднер
23 червня 2023, 17:40
путін, Трамп, Україна: як Тімоті Снайдер став головним тлумачем наших темних часів – The Guardian
Політика
путін, Трамп, Україна: як Тімоті Снайдер став головним тлумачем наших темних часів – The Guardian
23 червня 2023, 15:00
Сірі зони = зелене світло для агресії. Чому не слід зволікати з прийняттям України до НАТО – Курт Волкер
Політика
Сірі зони = зелене світло для агресії. Чому не слід зволікати з прийняттям України до НАТО – Курт Волкер
23 червня 2023, 10:30
Сценарії контрнаступу: буде щось подібне до Херсонської операції, але повільніше – естонський військовий аналітик
Політика
Сценарії контрнаступу: буде щось подібне до Херсонської операції, але повільніше – естонський військовий аналітик
22 червня 2023, 17:20
ЗСУ тисне, росіяни огризаються, але контрнаступ триває – Том Купер
Політика
ЗСУ тисне, росіяни огризаються, але контрнаступ триває – Том Купер
22 червня 2023, 13:00
Переможне влучання. Знищення складу боєприпасів у Риковому може розвалити російську оборону на півдні – Трент Теленко
Політика
Переможне влучання. Знищення складу боєприпасів у Риковому може розвалити російську оборону на півдні – Трент Теленко
22 червня 2023, 10:00
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється