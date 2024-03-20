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ПОЛІТИКА

ЄС буде важко виділити додаткові €50 млрд для України у разі, якщо США припинять підтримку – Боррель

20 березня 2024, 18:55
ЄС буде важко виділити додаткові €50 млрд для України у разі, якщо США припинять підтримку – Боррель
Фото: з вільних джерел
Для пошуків додаткового фінансування європейським країнам необхідна політична воля, однак наразі Брюссель далекий від цього, зазначив дипломат.

Якщо підтримка України Сполученими Штатами Америки припиниться, то виділення Європейським союзом додаткових €50 мільярдів  для Києва стане складним завданням.

Про це в інтерв'ю газеті Sud-Ouest заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

"У разі, якщо так станеться, це призведе до вкрай складної ситуації. Складно уявити, що нам вдасться викласти на стіл додатково 50 млрд", — сказав Боррель.

На його думку, такий варіант розвитку подій можливий "лише у разі наявності політичної волі у країнах ЄС", проте для цього потрібно було б, серед іншого, прийняти рішення про випуск спеціальних облігацій. Наразі Брюссель далекий від угоди стосовно цього приводу.

Як відомо, вже впродовж декількох місяців американський Конгрес не може прийняти закон про нове фінансування допомоги Україні, аби ЗСУ продовжували отримувати зброю для боротьби з російським вторгненням. Така ситуація виникла через позицію деяких членів Республіканської партії, які постійно відмовляються виносити на голосування і затверджувати документ.

У зв'язку з провалом голосування за проєкт, поданий Джо Байденом на $106 млрд на допомогу Ізраїлю, Україні й Тайваню, протягом перших чисел лютого поточного року був представлений новий проєкт закону про надання допомоги трьом країнам на 96 млрд доларів, проте у ньому не передбачався комплекс дій для захисту південного кордону США з Мексикою. Документ передбачав $60 мільярдів для України.

Конгрес США вже кілька місяців не може схвалити нове фінансування допомоги Україні для продовження поставок зброї. Причиною є позиція частини конгресменів республіканців, які відмовляються виносити на голосування і затверджувати документ.

13 лютого Сенат затвердив цей документ. Однак спікер Палати представників Майк Джонсон відмовляється виносити законопроект на голосування нижньої палати Конгресу.

ЄССШАвійнаБоррельдопомога Україні

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