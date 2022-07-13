ЄС готує рекомендації країнам союзу щодо заходів на випадок раптового припинення постачання газу з РФ

Вжиття заходів зараз може на третину скоротити вплив раптового порушення постачання

У ЄС розробляють низку термінових економічних заходів, зокрема скорочення використання опалювальних систем.

Подібні заходи вживають задля того щоб пом'якшити наслідки можливого, на думку блоку, припинення постачання газу з Росії, передає Bloomberg із посиланням на проєкт документа ЄС.

"Згідно з проєктом документа, в Європейській комісії вважають, що є значний ризик того, що Москва різко й в односторонньому порядку зупинить постачання палива цього року. Щоб до цього підготуватися, комісія планує рекомендувати додаткові заходи, які блоку слід розглянути, щоб обмежити споживання газу", - пише агентство.

"Проєкт містить поради країнам-членам ЄС, які включають таке: перехід на інші види палива і в промисловості, і в енергетиці, а також інформаційні кампанії щодо скорочення використання систем опалення та охолодження й обов'язкові обмеження на період готовності до кризи", - зазначає Bloomberg.

Водночас наголошується, що зміст документа може бути змінено до його ухвалення, запланованого на 20 липня.

"Вжиття заходів зараз може на третину скоротити вплив раптового порушення постачання", - наводить агентство витяги з проєкту документа Єврокомісії.

У ньому наголошується, що вжиті заздалегідь спільні заходи ЄС "знизять необхідність можливого та більш болючого скорочення попиту взимку".

Згідно з текстом ЄК, який має агентство, обсяги постачання російського газу до ЄС наразі становлять менше ніж 30% від середнього показника з 2016-го до 2021 року.

Bloomberg пише, що скорочення постачання газу з Росії торкнулося 12 держав - членів союзу.