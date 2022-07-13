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ЄС готує рекомендації країнам союзу щодо заходів на випадок раптового припинення постачання газу з РФ

Вжиття заходів зараз може на третину скоротити вплив раптового порушення постачання
У ЄС розробляють низку термінових економічних заходів, зокрема скорочення використання опалювальних систем.
ЄС готує рекомендації країнам союзу щодо заходів на випадок раптового припинення постачання газу з РФ Фото: Радіо Свобода
Подібні заходи вживають задля того щоб пом'якшити наслідки можливого, на думку блоку, припинення постачання газу з Росії, передає Bloomberg із посиланням на проєкт документа ЄС.
 
"Згідно з проєктом документа, в Європейській комісії вважають, що є значний ризик того, що Москва різко й в односторонньому порядку зупинить постачання палива цього року. Щоб до цього підготуватися, комісія планує рекомендувати додаткові заходи, які блоку слід розглянути, щоб обмежити споживання газу", - пише агентство.
 
"Проєкт містить поради країнам-членам ЄС, які включають таке: перехід на інші види палива і в промисловості, і в енергетиці, а також інформаційні кампанії щодо скорочення використання систем опалення та охолодження й обов'язкові обмеження на період готовності до кризи", - зазначає Bloomberg.
 
Водночас наголошується, що зміст документа може бути змінено до його ухвалення, запланованого на 20 липня.
 
"Вжиття заходів зараз може на третину скоротити вплив раптового порушення постачання", - наводить агентство витяги з проєкту документа Єврокомісії.
 
У ньому наголошується, що вжиті заздалегідь спільні заходи ЄС "знизять необхідність можливого та більш болючого скорочення попиту взимку".
 
Згідно з текстом ЄК, який має агентство, обсяги постачання російського газу до ЄС наразі становлять менше ніж 30% від середнього показника з 2016-го до 2021 року.
 
Bloomberg пише, що скорочення постачання газу з Росії торкнулося 12 держав - членів союзу.
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13 07 2022 18:24
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