ЄС готує рекордну військову допомогу Україні попри загрози кремля – Каллас

Каллас підтвердила, що до жовтня Євросоюз планує повністю виконати цьогорічну обіцянку передати Україні 2 млн артилерійських снарядів.

Керівниця зовнішньої політики ЄС Кая Каллас під час виступу на пленарному засіданні Європейського парламенту в Страсбурзі заявила, що росія не змогла зламати рішучість України у боротьбі за свободу, а Європейський Союз має посилювати підтримку Києва та тиск на москву.

Про це повідомляє The Guardian.

За словами Каллас, останні місяці відзначилися активізацією міжнародних зусиль для припинення війни, проте відповіддю кремля стала ще більша агресія. Вона нагадала, що у вихідні росія здійснила найбільшу повітряну атаку від початку війни.

"путін не зацікавлений у мирі й не припинить війну, доки його не змусять. Єдиний варіант для нас — це посилювати тиск на росію, надавати більше підтримки Україні та готуватися до наступного етапу", — наголосила вона.

ЄС наразі працює над новим, 19-м пакетом санкцій у співпраці з міжнародними партнерами, аби зробити їх максимально дієвими. Каллас також різко розкритикувала погрози владіміра путіна атакувати будь-яку західну присутність в Україні, включно з миротворцями, назвавши це "серйозною ескалацією, яка безпосередньо підриває європейську безпеку".

Каллас підтвердила, що до жовтня Євросоюз планує повністю виконати цьогорічну обіцянку передати Україні 2 млн артилерійських снарядів — наразі вже поставлено 80% від запланованого. Вона також нагадала, що з початку повномасштабного вторгнення Україна отримала від ЄС майже 169 млрд євро допомоги, з яких понад 63 млрд було спрямовано на оборону. Лише цього року країни-члени виділять 25 млрд євро — рекордну суму.

Європейська підтримка, за словами Каллас, базується на трьох стовпах: сильні Збройні сили України, внутрішня стійкість та безпека, а також розвиток оборонної промисловості. Вона підкреслила, що фінансування відбувається й завдяки прибуткам від заморожених російських активів, які залишатимуться під санкціями, доки москва не припинить агресію і не компенсує збитки Україні.

Окремо Каллас наголосила на важливості європейської інтеграції України, назвавши вступ до ЄС "надією для українського народу знову жити вільно та процвітати". Вона закликала до відкриття кластера 1 у переговорах про членство.

"Те, що росія вважала неминучим, не сталося. росія не зламала рішучості України — і вона не повинна зламати нашої. Безпека України — це європейська безпека, і доки триває незаконна війна, ми мусимо продовжувати боротьбу", — підсумувала Каллас.