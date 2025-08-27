Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ЄС готує законопроєкт про скасування мит на промислові товари США

27 серпня 2025, 18:35
ЄС готує законопроєкт про скасування мит на промислові товари США
Фото: Укрінформ
Це є ключовою умовою президента Дональда Трампа перед тим, як Вашингтон знизить мита на експорт автомобілів із країн ЄС
Євросоюз до кінця цього тижня спробує прискорити ухвалення законодавства про скасування всіх мит на промислові товари зі США.
 
Про це пише Bloomberg.
 
Єврокомісія також планує надати пільгові тарифні ставки на окремі види морепродуктів і аграрної продукції.
 
У Брюсселі визнали, що укладена з Трампом торгова угода є вигідною для США, однак необхідною для забезпечення стабільності та передбачуваності бізнесу. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала її "сильною, хоча й не ідеальною угодою".
 
Рішення ухвалюють на тлі нових погроз Трампа запровадити мита й інші санкції проти країн, які оподатковують онлайн-послуги. Він давно критикує технологічне й антимонопольне регулювання ЄС щодо американських корпорацій, зокрема, Google і Apple.
 
Зараз автомобілі та автозапчастини з ЄС обкладають митом у 27,5% при експорті до США. Хоча чинна угода передбачає зниження цього показника до 15% для більшості європейських товарів, Трамп заявив, що ця норма не поширюватиметься на автомобілі, доки ЄС не скасує промислові та інші мита.
 
Якщо ЄС запропонує законопроєкт до кінця місяця, ставка у 15% для європейських автомобілів почне діяти з 1 серпня. Автомобілі є однією з ключових експортних статей ЄС у США: лише Німеччина у 2024 році поставила на цей ринок нових авто та запчастин на суму $34,9 млрд.
 
Щоб не втрачати час, Єврокомісія відмовиться від проведення стандартної оцінки впливу.
ЄСвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Зміни в торговельній та зовнішній політиці президента Трампа стали новою нормою. Чи зможуть світові лідери повернути собі ініціативу? – Chatham House
Політика
Зміни в торговельній та зовнішній політиці президента Трампа стали новою нормою. Чи зможуть світові лідери повернути собі ініціативу? – Chatham House
Переклад iPress – 27 серпня 2025, 16:13
Абсолютно непослідовна стратегія Трампа щодо України. Його переговори ведуть у глухий кут – Джон Болтон
Політика
Абсолютно непослідовна стратегія Трампа щодо України. Його переговори ведуть у глухий кут – Джон Болтон
Переклад iPress – 27 серпня 2025, 11:52
Шведська інфраструктура: сутінки. Швеція вперто ігнорує спроби саботажу – Едвард Лукас
Політика
Шведська інфраструктура: сутінки. Швеція вперто ігнорує спроби саботажу – Едвард Лукас
Переклад iPress – 26 серпня 2025, 23:15
Обшук у Джона Болтона, який критикував підхід Трампа до путіна. Моторошний знак правління, заснованого на помсті – The Times
Політика
Обшук у Джона Болтона, який критикував підхід Трампа до путіна. Моторошний знак правління, заснованого на помсті – The Times
Переклад iPress – 26 серпня 2025, 16:41
Трамп знов працює на PR-ефект. Тим часом Україна має успіхи на Покровському напрямку і на території росії – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Трамп знов працює на PR-ефект. Тим часом Україна має успіхи на Покровському напрямку і на території росії – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 26 серпня 2025, 13:50
Гра путіна в довгу. Вибіркові поступки з боку Заходу та залізна завіса для росіян – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Політика
Гра путіна в довгу. Вибіркові поступки з боку Заходу та залізна завіса для росіян – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Переклад iPress – 26 серпня 2025, 08:08
FP-5
Технології
FP-5 "Фламінго" – крилата ракета з дальністю польоту 3000 кілометрів. Що нова українська розробка означає для війни та майбутнього Європи – Фабіан Гоффманн
Переклад iPress – 25 серпня 2025, 13:15
Війна триватиме. Причина – захоплення Трампа путіним – Філліпс О'Брайен
Політика
Війна триватиме. Причина – захоплення Трампа путіним – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 25 серпня 2025, 10:06
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється