ЄС готує законопроєкт про скасування мит на промислові товари США

Це є ключовою умовою президента Дональда Трампа перед тим, як Вашингтон знизить мита на експорт автомобілів із країн ЄС

Євросоюз до кінця цього тижня спробує прискорити ухвалення законодавства про скасування всіх мит на промислові товари зі США.

Єврокомісія також планує надати пільгові тарифні ставки на окремі види морепродуктів і аграрної продукції.

У Брюсселі визнали, що укладена з Трампом торгова угода є вигідною для США, однак необхідною для забезпечення стабільності та передбачуваності бізнесу. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала її "сильною, хоча й не ідеальною угодою".

Рішення ухвалюють на тлі нових погроз Трампа запровадити мита й інші санкції проти країн, які оподатковують онлайн-послуги. Він давно критикує технологічне й антимонопольне регулювання ЄС щодо американських корпорацій, зокрема, Google і Apple.

Зараз автомобілі та автозапчастини з ЄС обкладають митом у 27,5% при експорті до США. Хоча чинна угода передбачає зниження цього показника до 15% для більшості європейських товарів, Трамп заявив, що ця норма не поширюватиметься на автомобілі, доки ЄС не скасує промислові та інші мита.

Якщо ЄС запропонує законопроєкт до кінця місяця, ставка у 15% для європейських автомобілів почне діяти з 1 серпня. Автомобілі є однією з ключових експортних статей ЄС у США: лише Німеччина у 2024 році поставила на цей ринок нових авто та запчастин на суму $34,9 млрд.

Щоб не втрачати час, Єврокомісія відмовиться від проведення стандартної оцінки впливу.