ЄС хоче збудувати "стіну з дронів" на східному кордоні

В блоці планують використовувати українські технології.

Після нещодавнього вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі та Румунії, Європейський Союз оголосив про намір створити "стіну з дронів" для захисту свого східного кордону. У цьому проєкті планують використати бойові технології, перевірені в Україні.

Про це повідомляє The Financial Times.

Російські атаки дронами оголили одну з ключових вразливостей НАТО — надмірну залежність від дорогих систем ППО для перехоплення дешевих БПЛА. У відповідь на цю загрозу, Брюссель закликав держави-члени ЄС інвестувати у спільну закупівлю систем, які ефективно показали себе на українському фронті.

"Щоб заповнити цю прогалину, Брюссель закликав столиці країн-членів використовувати кошти ЄС і спільно закуповувати системи, які добре зарекомендували себе в Україні", - пише FT.

Лише за кілька годин після того, як літаки НАТО збили кілька з 19 російських дронів, які вторглися в повітряний простір Польщі, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила:

"Європа повинна збудувати 'стіну з дронів' на своєму східному кордоні".

За її словами, йдеться не просто про фізичну інфраструктуру, а про створення спільної системи оборони, здатної реагувати на загрози в реальному часі. Це має бути:

"Європейська здатність, розроблена спільно, розгорнута спільно та підтримувана спільно".

Фон дер Ляєн також анонсувала створення "альянсу дронів" разом з Україною, на який ЄС планує виділити 6 мільярдів євро.

Мета це перетворити українську технологічну винахідливість на спільну стратегічну перевагу та стимулювати індустріалізацію дронобудування.

FT нагадує, що, хоча Київ покладається на західних партнерів у сфері ППО, саме Україна стала піонером у створенні економічно ефективних способів протидії російським ударним дронам — зокрема FPV-дронам, системам радіоелектронної боротьби та наземним детекторам.

Відомо, що Польща, країни Балтії та Фінляндія вже заявили про намір зміцнити власні кордони. Але посадовці ЄС наголошують — така оборона буде ефективною лише за умов повної інтеграції та уніфікації підходів:

"Оборонна позиція Європи є надто роздробленою. У цій сфері нам дійсно потрібна набагато тісніша координація. Не можна, щоб одна держава [на передовій] робила одне, а інша - зовсім інше", - зазначив один з високопосадовців ЄС.

Паралельно НАТО вже активувало операцію Eastern Sentry - нову місію з посиленої протиповітряної оборони на східному фланзі Альянсу. Вона передбачає залучення винищувачів, кораблів і розвідувальних систем від Фінляндії до Болгарії.

Зазначимо, на початку тижня офіційно підтверджено, що 21 дрон залетів в Польщу.