ЄС і G7 вводять стелю цін на російські нафтопродукти – президентка Єврокомісії

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що обмеження наберуть чинності завтра.

Про це вона вчора написала в своєму Твіттер

"Ми повинні продовжувати позбавляти Росію засобів для ведення війни проти України. У неділю вступає в силу заборона ЄС на імпорт російських нафтопродуктів" - написала Урсула вон дер Ляєн.

І додала, що разом з G7 ми встановлюємо обмеження цін на ці продукти, скорочуючи доходи Росії, одночасно забезпечуючи стабільність глобальних енергетичних ринків.