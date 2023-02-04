ЄС і G7 вводять стелю цін на російські нафтопродукти – президентка Єврокомісії
04 лютого 2023, 11:50
Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що обмеження наберуть чинності завтра.
Про це вона вчора написала в своєму Твіттер
"Ми повинні продовжувати позбавляти Росію засобів для ведення війни проти України. У неділю вступає в силу заборона ЄС на імпорт російських нафтопродуктів" - написала Урсула вон дер Ляєн.
І додала, що разом з G7 ми встановлюємо обмеження цін на ці продукти, скорочуючи доходи Росії, одночасно забезпечуючи стабільність глобальних енергетичних ринків.