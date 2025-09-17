Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ЄС і Індія готуються до масштабної угоди про торгівлю та безпеку

17 вересня 2025, 17:31
Фото: з вільного доступу
Головна мета це зміцнити економічні зв’язки, розширити співпрацю у сферах безпеки, технологій і космосу, а також посилити спільну позицію у протидії агресії рф в Україні.

Європейський Союз готується укласти масштабну угоду про вільну торгівлю з Індією, а також розширити співпрацю в сфері безпеки й оборони. Мета — диверсифікувати глобальні торговельні зв’язки та посилити стратегічний вплив ЄС у світі. 

Про це інформує агенція Bloomberg.

У Європейській комісії представили новий "стратегічний порядок денний", який охоплює ключові напрямки співпраці з Нью-Делі: торгівля, технології, безпека, космос і міграція. Згідно із заявою, Брюссель розраховує завершити перемовини щодо угоди про вільну торгівлю вже до кінця 2025 року.

Крім того, сторони вивчають створення Партнерства в галузі безпеки та оборони, що стане новим етапом у відносинах між ЄС та Індією.

Окремо Євросоюз наголосив, що продовжить діалог з Індією щодо всіх аспектів протидії військовій агресії Росії проти України. У Брюсселі вважають, що глибше партнерство з Нью-Делі дозволить зміцнити єдину позицію на тлі зростаючого тиску з боку США. Вашингтон закликає європейських союзників запровадити тарифи проти Індії та Китаю через закупівлю ними російської нафти, що підриває дію міжнародних санкцій.

Поштовхом до активізації діалогу став нещодавній візит єврокомісара з торгівлі Мароша Шефчовича до Індії. За підсумками зустрічей у Нью-Делі обидві сторони підтвердили готовність прискорити переговори та розширити стратегічну співпрацю. 

 

ІндіяЄвросоюз

