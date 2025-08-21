ЄС і США погодили базові умови майбутньої торговельної угоди

Домовленість охоплює широке коло питань: від тарифів до енергетики, сільського господарства, оборони й високих технологій.

Європейський Союз та Сполучені Штати Америки досягли домовленості щодо рамкової угоди про взаємну, справедливу та збалансовану торгівлю.

Про це йдеться у спільній заяві, опублікованій на сайті Єврокомісії.

"Сполучені Штати та Європейський Союз із задоволенням оголошують про досягнення домовленості щодо рамкової угоди про взаємну, справедливу та збалансовану торгівлю", - зазначається в документі.

Угода покликана стати першим кроком у тривалому процесі, який з часом охопить нові сфери та сприятиме подальшому розширенню доступу до ринків, а також поглибленню торговельних та інвестиційних відносин.

Згідно з домовленостями:

ЄС скасує мита на всі промислові товари зі США, а також надасть преференційний доступ до європейського ринку для широкого спектра американських морепродуктів і сільськогосподарської продукції.

США, у свою чергу, застосовуватимуть з 1 вересня знижені тарифи — 15% на більшість товарів з ЄС або ставку "режиму найбільшого сприяння" для окремих категорій.

Також сторони домовилися про:

Поглиблення енергетичного партнерства, включаючи усунення нетарифних бар’єрів.

ЄС має намір закупити американський скраплений природний газ, нафту та ядерне паливо на загальну суму до 750 мільярдів доларів до 2028 року.

Закупівлю американських чипів для ШІ на суму щонайменше 40 мільярдів доларів для потреб європейських обчислювальних центрів.

Посилення оборонного співробітництва — ЄС планує значно збільшити закупівлі американської військової техніки. Це має зміцнити оборонно-промислову взаємодію, оперативну сумісність у межах НАТО та озброїти союзників найсучаснішими технологіями.

Крім того, обидві сторони мають намір:

Запровадити взаємне визнання технічних стандартів на автомобілі.

Спрощувати торгівлю агропродукцією, зокрема врегулювати санітарні сертифікаційні вимоги щодо свинини та молочних продуктів.

Врегулювати вплив Механізму коригування вуглецевих викидів (CBAM) на малі та середні американські підприємства. Єврокомісія погодилась працювати над додатковою гнучкістю у впровадженні цього механізму.

Зміцнювати співпрацю у сфері критично важливих мінералів — у відповідь на ризики, пов’язані з обмеженнями експорту з боку третіх країн.