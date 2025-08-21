ЄС і США погодили базові умови майбутньої торговельної угоди
Європейський Союз та Сполучені Штати Америки досягли домовленості щодо рамкової угоди про взаємну, справедливу та збалансовану торгівлю.
Про це йдеться у спільній заяві, опублікованій на сайті Єврокомісії.
"Сполучені Штати та Європейський Союз із задоволенням оголошують про досягнення домовленості щодо рамкової угоди про взаємну, справедливу та збалансовану торгівлю", - зазначається в документі.
Угода покликана стати першим кроком у тривалому процесі, який з часом охопить нові сфери та сприятиме подальшому розширенню доступу до ринків, а також поглибленню торговельних та інвестиційних відносин.
Згідно з домовленостями:
-
ЄС скасує мита на всі промислові товари зі США, а також надасть преференційний доступ до європейського ринку для широкого спектра американських морепродуктів і сільськогосподарської продукції.
-
США, у свою чергу, застосовуватимуть з 1 вересня знижені тарифи — 15% на більшість товарів з ЄС або ставку "режиму найбільшого сприяння" для окремих категорій.
Також сторони домовилися про:
-
Поглиблення енергетичного партнерства, включаючи усунення нетарифних бар’єрів.
ЄС має намір закупити американський скраплений природний газ, нафту та ядерне паливо на загальну суму до 750 мільярдів доларів до 2028 року.
-
Закупівлю американських чипів для ШІ на суму щонайменше 40 мільярдів доларів для потреб європейських обчислювальних центрів.
-
Посилення оборонного співробітництва — ЄС планує значно збільшити закупівлі американської військової техніки. Це має зміцнити оборонно-промислову взаємодію, оперативну сумісність у межах НАТО та озброїти союзників найсучаснішими технологіями.
Крім того, обидві сторони мають намір:
-
Запровадити взаємне визнання технічних стандартів на автомобілі.
-
Спрощувати торгівлю агропродукцією, зокрема врегулювати санітарні сертифікаційні вимоги щодо свинини та молочних продуктів.
-
Врегулювати вплив Механізму коригування вуглецевих викидів (CBAM) на малі та середні американські підприємства. Єврокомісія погодилась працювати над додатковою гнучкістю у впровадженні цього механізму.
Зміцнювати співпрацю у сфері критично важливих мінералів — у відповідь на ризики, пов’язані з обмеженнями експорту з боку третіх країн.