ЄС і США погодили базові умови майбутньої торговельної угоди

21 серпня 2025, 16:38
Фото: atn.ua
Домовленість охоплює широке коло питань: від тарифів до енергетики, сільського господарства, оборони й високих технологій.

Європейський Союз та Сполучені Штати Америки досягли домовленості щодо рамкової угоди про взаємну, справедливу та збалансовану торгівлю. 

Про це йдеться у спільній заяві, опублікованій на сайті Єврокомісії.

"Сполучені Штати та Європейський Союз із задоволенням оголошують про досягнення домовленості щодо рамкової угоди про взаємну, справедливу та збалансовану торгівлю", - зазначається в документі.

Угода покликана стати першим кроком у тривалому процесі, який з часом охопить нові сфери та сприятиме подальшому розширенню доступу до ринків, а також поглибленню торговельних та інвестиційних відносин.

Згідно з домовленостями:

  • ЄС скасує мита на всі промислові товари зі США, а також надасть преференційний доступ до європейського ринку для широкого спектра американських морепродуктів і сільськогосподарської продукції.

  • США, у свою чергу, застосовуватимуть з 1 вересня знижені тарифи — 15% на більшість товарів з ЄС або ставку "режиму найбільшого сприяння" для окремих категорій.

Також сторони домовилися про:

  • Поглиблення енергетичного партнерства, включаючи усунення нетарифних бар’єрів.
    ЄС має намір закупити американський скраплений природний газ, нафту та ядерне паливо на загальну суму до 750 мільярдів доларів до 2028 року.

  • Закупівлю американських чипів для ШІ на суму щонайменше 40 мільярдів доларів для потреб європейських обчислювальних центрів.

  • Посилення оборонного співробітництва — ЄС планує значно збільшити закупівлі американської військової техніки. Це має зміцнити оборонно-промислову взаємодію, оперативну сумісність у межах НАТО та озброїти союзників найсучаснішими технологіями.

Крім того, обидві сторони мають намір:

  • Запровадити взаємне визнання технічних стандартів на автомобілі.

  • Спрощувати торгівлю агропродукцією, зокрема врегулювати санітарні сертифікаційні вимоги щодо свинини та молочних продуктів.

  • Врегулювати вплив Механізму коригування вуглецевих викидів (CBAM) на малі та середні американські підприємства. Єврокомісія погодилась працювати над додатковою гнучкістю у впровадженні цього механізму.

Зміцнювати співпрацю у сфері критично важливих мінералів — у відповідь на ризики, пов’язані з обмеженнями експорту з боку третіх країн.

 

СШАЄвросоюз

