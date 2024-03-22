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ПОЛІТИКА

ЄС намагається обійти договірну заборону на купівлю зброї для підтримки України – FT

22 березня 2024, 13:21
ЄС намагається обійти договірну заборону на купівлю зброї для підтримки України – FT
Фото: Reuters
Брюссель ініціював створення "юридичної робочої групи" для вивчення шляхів використання спільного бюджету на оборону.

Брюссель активно вивчає, як обійти пункт договору ЄС, що забороняє закупівлю озброєнь з бюджету союзу, в той час як він активізує зусилля щодо збільшення фінансування для оборони та України. Європейська комісія, запропонувала юридичній робочій групі переглянути важливе положення, відоме як стаття 41(2), яка забороняє фінансувати з спільного бюджету ЄС "операції, що мають військові або оборонні наслідки", повідомили чотири особи, знайомі з розвитком дискусії.

Про це повідомляє Financial Times.

Будь-який крок щодо використання бюджету для закупівлі летальної зброї ознаменував би собою значний зсув в оборонній політиці Брюсселя з моменту початку війни в Україні. Якщо гнучкішу юридичну інтерпретацію буде створено і підтримано державами-членами — деякі з яких з великим скептицизмом ставляться до такого кроку — прихильники сподіваються, що це дасть змогу Брюсселю стати прямим покупцем летальної зброї та відігравати більш значну роль в оборонній промисловості континенту.

"Юридичні дебати розгортаються навколо питання, чи застосовується стаття 41(2) тільки до військових операцій ЄС. Якщо так, стверджують прихильники, то це може дозволити Брюсселю купувати зброю для операцій, що проводяться іншими організаціями, наприклад, українськими Збройними силами", — пише видання.

Юридична служба Ради ЄС, органу, який представляє держави-члени, впевнена, що можна обійти формулювання статті 41(2). Але юристи Комісії налаштовані більш консервативно.

У лютому 2022 року країни-члени ЄС погодилися фінансувати поставки зброї в Україну, але лише через багатосторонній фонд, створений поза бюджетом ЄС, в обхід статті 41(2) основних договорів блоку. Зміна договору вважається політично неможливою.

ЄСвійназброяпідтримка України

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