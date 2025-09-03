Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

ЄС наполягає на спільному розгляді заявок України та Молдови на членство

03 вересня 2025, 12:02
ЄС наполягає на спільному розгляді заявок України та Молдови на членство
Фото: Укрінформ
Країни ЄС бояться, що відокремлення Молдови від України узаконить вето Угорщини та послабить сигнал єдності та підтримки, який ЄС намагається продемонструвати.

Європейський Союз продовжує відхиляти ідею розділення заявок на членство України та Молдови. Вважається, що такий крок завдасть серйозного удару по Києву в той час, коли вступ розглядається як частина гарантій безпеки.

Ідея розділення цих заявок, які були подані майже одночасно на початку повномасштабного вторгнення росії та з тих пір розглядалися паралельно, стала більш популярною в останні місяці через незмінне вето Угорщини щодо амбіцій України.

Про це пише Euronews. 

Парламентські вибори в Молдові, призначені на 28 вересня, ще більше посилили дискусію, оскільки прогрес у питанні членства може допомогти країні протидіяти гібридним спробам Москви втрутитися у вибори та поляризувати суспільство.

"Причиною нового імпульсу в питанні розширення є Україна. Було б несправедливо залишити Україну наодинці. Ми маємо рухатися вперед разом з Україною", — зазначила Марі Б'єрре, міністр з європейських справ Данії.

Як Київ, так і Кишинів виконали технічні критерії для відкриття першого блоку переговорів про вступ, який охоплює такі ключові теми, як демократія, права людини, безпека, судова система та державні закупівлі. Однак для відкриття нового блоку необхідна одностайність.

Данія, яка наразі головує в Раді ЄС, пообіцяла чинити "максимальний тиск" на Угорщину, щоб вийти з глухого кута, який триває вже понад рік.

Будапешт наводить різні причини, такі як війна, енергетична безпека та сільське господарство, і розпочав національні консультації серед своїх громадян, щоб виправдати своє вето.

Міністр у справах Європи Швеції Джессіка Розенкранц назвала вето "абсолютно неприйнятним", а її французький колега Бенжамен Хаддад звинуватив Будапешт у затримці процесу вступу "з внутрішніх причин".

"Те, що Угорщина робить щодо України, впливає на інші країни, які насправді досягають значного прогресу в реформах, такі як Молдова", — заявив Хаддад у Копенгагені.

Кореспондент додає, що попри посилення політичного тиску з боку всього ЄС, Угорщина не поступилася і не дала жодних сигналів, що може зробити це найближчим часом.

Відмова поставила Молдову в незручне становище, оскільки країна опинилася між двох вогнів. Молдова прагне просунутися на шляху до членства в ЄС, але побоюється наслідків, які можуть виникнути, якщо вона залишить сусіда позаду, коли той втягнутий у війну росії.

Крістіна Герасимова, віцепрем'єр-міністр Молдови з питань європейської інтеграції відстоювала необхідність зберегти обидві країни-кандидатки разом.

"Ми з нетерпінням чекаємо на рішення як для Молдови, так і для України. Для нас, для нашої безпеки, для нашого власного шляху до членства важливо, щоб наш регіон був стабільним і безпечним, а для цього нам потрібна стабільна і безпечна Україна", — сказала вона.

УгорщинаМолдоваУкраїнаЄвросоюз

Останні матеріали

Без стримувань і противаг. Як Трамп підміняє систему собою – Френк Бруні
Політика
Без стримувань і противаг. Як Трамп підміняє систему собою – Френк Бруні
Переклад iPress – 03 вересня 2025, 12:49
Україна тримає фронт, росія страждає від ударів по нафтопереробці. ЗСУ поступово ліквідовують котел з росіянами біля Покровська – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна тримає фронт, росія страждає від ударів по нафтопереробці. ЗСУ поступово ліквідовують котел з росіянами біля Покровська – Дональд Гілл
Переклад iPress – 03 вересня 2025, 07:25
Посмішки та рукостискання. Сі, путін і Моді намагаються продемонструвати єдність
Політика
Посмішки та рукостискання. Сі, путін і Моді намагаються продемонструвати єдність
Переклад iPress – 02 вересня 2025, 14:56
Еволюція ракетної програми України. Від дронів великої дальності до важкої зброї – Фабіян Гоффманн
Політика
Еволюція ракетної програми України. Від дронів великої дальності до важкої зброї – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 02 вересня 2025, 11:51
Україна завдає росії більшої шкоди в глибоких ударах. Що продемонструє путіну Сі – Мік Раян
Політика
Україна завдає росії більшої шкоди в глибоких ударах. Що продемонструє путіну Сі – Мік Раян
Переклад iPress – 02 вересня 2025, 07:44
Виробнича база озброєння важливіша за запаси. Справа американського військового стримування – Голман Дженкінс
Політика
Виробнича база озброєння важливіша за запаси. Справа американського військового стримування – Голман Дженкінс
Переклад iPress – 01 вересня 2025, 16:07
Який прорив, який колапс? росія атакує цивільне населення, Україна атакує стратегічні галузі промисловості – Філліпс О'Брайен
Політика
Який прорив, який колапс? росія атакує цивільне населення, Україна атакує стратегічні галузі промисловості – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 вересня 2025, 12:18
путін хоче захопити важливий оборонний пояс України без бою. Чому Україна не піде на це – Микола Бєлєсков
Політика
путін хоче захопити важливий оборонний пояс України без бою. Чому Україна не піде на це – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 01 вересня 2025, 07:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється