ЄС наполягає на спільному розгляді заявок України та Молдови на членство

Країни ЄС бояться, що відокремлення Молдови від України узаконить вето Угорщини та послабить сигнал єдності та підтримки, який ЄС намагається продемонструвати.

Європейський Союз продовжує відхиляти ідею розділення заявок на членство України та Молдови. Вважається, що такий крок завдасть серйозного удару по Києву в той час, коли вступ розглядається як частина гарантій безпеки.

Ідея розділення цих заявок, які були подані майже одночасно на початку повномасштабного вторгнення росії та з тих пір розглядалися паралельно, стала більш популярною в останні місяці через незмінне вето Угорщини щодо амбіцій України.

Про це пише Euronews.

Парламентські вибори в Молдові, призначені на 28 вересня, ще більше посилили дискусію, оскільки прогрес у питанні членства може допомогти країні протидіяти гібридним спробам Москви втрутитися у вибори та поляризувати суспільство.

"Причиною нового імпульсу в питанні розширення є Україна. Було б несправедливо залишити Україну наодинці. Ми маємо рухатися вперед разом з Україною", — зазначила Марі Б'єрре, міністр з європейських справ Данії.

Як Київ, так і Кишинів виконали технічні критерії для відкриття першого блоку переговорів про вступ, який охоплює такі ключові теми, як демократія, права людини, безпека, судова система та державні закупівлі. Однак для відкриття нового блоку необхідна одностайність.

Данія, яка наразі головує в Раді ЄС, пообіцяла чинити "максимальний тиск" на Угорщину, щоб вийти з глухого кута, який триває вже понад рік.

Будапешт наводить різні причини, такі як війна, енергетична безпека та сільське господарство, і розпочав національні консультації серед своїх громадян, щоб виправдати своє вето.

Міністр у справах Європи Швеції Джессіка Розенкранц назвала вето "абсолютно неприйнятним", а її французький колега Бенжамен Хаддад звинуватив Будапешт у затримці процесу вступу "з внутрішніх причин".

"Те, що Угорщина робить щодо України, впливає на інші країни, які насправді досягають значного прогресу в реформах, такі як Молдова", — заявив Хаддад у Копенгагені.

Кореспондент додає, що попри посилення політичного тиску з боку всього ЄС, Угорщина не поступилася і не дала жодних сигналів, що може зробити це найближчим часом.

Відмова поставила Молдову в незручне становище, оскільки країна опинилася між двох вогнів. Молдова прагне просунутися на шляху до членства в ЄС, але побоюється наслідків, які можуть виникнути, якщо вона залишить сусіда позаду, коли той втягнутий у війну росії.

Крістіна Герасимова, віцепрем'єр-міністр Молдови з питань європейської інтеграції відстоювала необхідність зберегти обидві країни-кандидатки разом.

"Ми з нетерпінням чекаємо на рішення як для Молдови, так і для України. Для нас, для нашої безпеки, для нашого власного шляху до членства важливо, щоб наш регіон був стабільним і безпечним, а для цього нам потрібна стабільна і безпечна Україна", — сказала вона.