ЄС не зміг погодити транш в €500 млн Україні через вето Угорщини

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що міністри Європейського Союзу не дійшли згоди щодо 8-го траншу для України.

Про це він сказав на пресконференції за підсумками зустрічі європейських міністрів, пише Укрінформ.

Міністри висловили політичну підтримку щодо створення спеціального фонду допомоги Україні в рамках Європейського фонду миру в обсязі 20 мільярдів євро на наступні 4 роки.

Проте все ще не змогли дійти згоди щодо виділення Україні 8-го траншу в обсязі 500 мільйонів євро з цього ж Європейського фонду миру для фінансування військових потреб України.

"Маю із жалем повідомити, що восьмий транш Європейського фонду миру все ще є заблокованим, і я сподіваюся, що ми будемо здатними розблокувати його протягом наступних тижнів. Але це є проблемою, яка все ще знаходиться на стадії вирішення", – заявив Боррель.

Видання пише, що Європейський союз підтримує зусилля України із пошуку справедливого миру, і сьогодні міністри розглядали невійськові аспекти цього процесу, головним чином фінансові.

Боррель нагадав, що відповідно до угод ЄС, високий представник має повноваження надавати пропозиції для Ради ЄС, яка прийматиме рішення.

Під час зустрічі головний європейський дипломат запропонував міністрам закордонних справ ЄС зважити на визначення фінансової "стелі" в 20 мільярдів євро, 5 мільярдів євро на рік, на наступні чотири роки для сталої військової підтримки України.

"Міністри обговорили це. Я думаю, що відповідь, яку я отримав від них щодо цих пропозицій, була позитивною. У будь-якому випадку, вони продемонстрували рішучість у продовженні підтримки України з наданням військової допомоги, так довго, як буде необхідним. Ці дискусії будуть продовжені в рамках Ради ЄС, і я сподіваюся, що ми досягнемо згоди до кінця цього року", – зазначив Боррель.

Також міністри підтримали пропозицію збільшити до 40 тисяч кількість українських військовослужбовців, які мають пройти тренування в рамках EUMAM вже до кінця поточного року.

Угорщина все ще блокує виділення чергового траншу Євросоюзу в розмірі близько 500 мільйонів євро на військову допомогу Україні.