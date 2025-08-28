Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ЄС обговорить ідею введення миротворців третьої країни в Україну – Politico

28 серпня 2025, 17:57
ЄС обговорить ідею введення миротворців третьої країни в Україну – Politico
Фото: facebook.com/theministryofdefence.ua
Зокрема, Євросоюз вивчає ідею нейтральних миротворців у демілітаризованій зоні України.

У четвер, 28 серпня, міністри закордонних справ країн Європейського Союзу зберуться в Копенгагені, щоб узгодити подальші кроки щодо тиску на росію. 

Як повідомляє Politico, головна мета зустрічі – подвійна стратегія: посилення санкцій проти рф і довгострокова підтримка України.

Згідно з інформацією видання, однією з ключових тем стане обговорення гарантій безпеки для України після завершення війни. Це питання набуває особливої ваги на тлі зростаючої підтримки США, які готові надати розвіддані, авіаційну підтримку та схвалити новий пакет санкцій ЄС.

За словами європейського дипломата, який спілкувався з Politico на умовах анонімності, учасники зустрічі мають також розглянути можливість розміщення миротворчих сил нейтральної третьої країни у майбутній демілітаризованій зоні в Україні.

"Це неформальна зустріч, але її не варто недооцінювати", – зазначає видання, наголошуючи на потенційній важливості ухвалених рішень.

 
війнамиротворціЄвросоюз

