ЄС погодив перші санкції проти китайських та індійських компаній за зв'язки з росією у війні – FT

Обмеження щодо майже 200 суб'єктів мають на меті "послабити" здатність москви атакувати Україну.

ЄС погодив новий пакет санкцій проти росії, який вперше націлений на китайські та індійські компанії, звинувачені у підтримці військових зусиль москви. Заходи, які стануть 13-м пакетом санкцій, запроваджених Брюсселем у відповідь на повномасштабне вторгнення росії в Україну, спрямовані проти близько 200 фізичних та юридичних осіб, але не передбачають жодних масштабних економічних заходів, спрямованих на ключові промислові сектори.

Про це повідомляє видання Financial Times.

Чиновники ЄС також обговорюють подальший пакет санкцій у відповідь на смерть російського опозиціонера Алексея Навального в сибірській колонії минулого тижня. Великобританія ввела санкції проти шести керівників тюремної колонії, де помер Навальний. Крім того, здатність росії виробляти велику кількість безпілотників, ракет, танків та іншого озброєння, незважаючи на широкі західні торговельні заборони, чинить тиск на столиці країн G7, змушуючи їх активізувати свої зусилля щодо боротьби з ухиленням від санкцій.

"Доцільно також включити до цього списку деякі інші суб'єкти в третіх країнах, які опосередковано підтримують російський військово-промисловий комплекс ... шляхом торгівлі такими компонентами", — йдеться в пропозиції щодо санкцій.