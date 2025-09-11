Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ЄС призупинив фінансову підтримку угорської АЕС "Пакш-2", яку будує росія

11 вересня 2025, 21:43
ЄС призупинив фінансову підтримку угорської АЕС
Фото: 1news.md
Блокування європейської допомоги ініціювала Австрія.

Австрія відсудила право заблокувати фінансування угорської АЕС "Пакш-2", яку будує "Росатом".

Про це йдеться в постанові суду ЄС.

Повідомляється, що суд ЄС скасував рішення Суду загальної юрисдикції ЄС і визнав недійсним рішення Єврокомісії, яка має намір надати фінансову допомогу Угорщині для спорудження двох нових ядерних реакторів на майданчику АЕС "Пакш-2".

Блокування європейської допомоги ініціювала Австрія.

Ще у 2018 році Відень подав позов проти Єврокомісії, заявивши, що та не забезпечила чесної конкуренції. Австрійська сторона наголошувала, що державна допомога для угорського проєкту атомної станції порушує принцип рівних умов у межах ЄС.

У 2022 році Суд ЄС нижчої інстанції відхилив цей позов, пояснивши, що субсидія у 12,5 млрд євро, попри свій масштаб, не вплинула на конкурентні правила.

Австрія подала апеляцію, і тепер Суд ЄС постановив, що Комісія не могла обмежитися лише перевіркою відповідності субсидії правилам державної допомоги. Вона також мала оцінити, чи законним було пряме присудження контракту на будівництво двох реакторів без відкритого тендеру.

Суд наголосив, що проведення відкритого тендеру могло вплинути як на вартість будівництва, так і на якість об’єкта.

У своєму рішенні Єврокомісія стверджувала, що навіть пряме присудження контракту відповідає нормам закупівель. Однак суд визнав, що це рішення не було належним чином обґрунтоване.

АЕС "Пакш" було побудовано ще у минулому столітті за радянським проектом і має чотири енергоблоки ВВЕР-440 загальною потужністю 2000 МВт. Термін експлуатації енергоблоків закінчується між 2032 і 2037 роками.

Тому Угорщина планує розширити свою АЕС двома реакторами ВВЕР російського виробництва. Потужність кожного складає 1,2 гігавата. Проєкт добудови було передано "Росатому" без тендера ще у 2014 році. Після цього він зіткнувся з затримками.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто сказав, що рішення Суду ЄС щодо розширення атомної електростанції "Пакш" не вплине на реалізацію цього проєкту.

За словами Сійярто, рішення Суду ЄС "жодним чином не обмежує і не уповільнює" реалізацію проєкту "Пакш ІІ" – розширення єдиної атомної електростанції в Угорщині.

Він додав, що на початку наступного десятиліття планується підключити до електромережі обидва блоки розширеної АЕС.

