ПОЛІТИКА

ЄС ще на рік продовжив санкції проти Медведчука та його соратників

03 жовтня 2025, 18:18
Загалом обмежувальні заходи застосовуються до 47 людей та 15 організацій.

Рада Європейського Союзу у п'ятницю, 3 жовтня, ще на рік, до 9 жовтня 2026 року, продовжила індивідуальні санкції проти осіб, відповідальних за дестабілізуючі дії росії за кордоном. Санкції продовжено через продовження гібридних дії росії, зокрема маніпулювання іноземною інформацією та втручання проти ЄС, його держав-членів та партнерів.

Про це повідомили у пресслужбі Ради ЄС.

Зазначається, що обмежувальні заходи застосовуються до 47 людей та 15 організацій. Зокрема в переліку санкцій є кум президента росії владіміра путіна Віктор Медведчук  та його соратники Артема Марчевський, Олег Волошин та їхня медіаплатформа Voice of Europe ("Голос Європи").

Санкції передбачають заморожування активів, а громадянам та компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти, фінансові активи або економічні ресурси. Фізичні особи також підпадають під заборону на в’їзд, яка забороняє їм в’їжджати на територію ЄС або проїжджати транзитом через неї.

Нагадаємо у відповідь на дестабілізуючі дії росії 8 жовтня 2024 року Рада ЄС прийняла рамки обмежувальних заходів. Режим санкцій спрямований проти осіб, які беруть участь у діях та політиці уряду російської федерації, що підривають фундаментальні цінності ЄС та його держав-членів, їхню безпеку, стабільність, незалежність та цілісність. Режим санкцій також спрямований проти осіб, відповідальних за гібридні дії проти третіх країн та міжнародних організацій.

У травні 2025 року ЄС розширив сферу застосування санкцій, щоб дозволити націлювання на активи, пов’язані з дестабілізуючою діяльністю росії, фінансових спонсорів дестабілізуючої діяльності, а також дозволити призупинення ліцензій на мовлення російських ЗМІ, причетних до дезінформації.

Євросоюзсанкціі проти росіїВіктор Медведчук

