ЄС виділить Польщі понад €43 млрд для зміцнення армії

Гроші підуть, зокрема, на ППО, артилерію та дрони.

Польща отримає від Євросоюзу кредит на 43,7 мільярда євро (51,3 мільярда доларів) на посилення обороноздатності, заявив у вівторок віцепрем'єр та міністр оборони країни Владислав Косиняк-Камиш. Варшава посилює свою армію через зростаючу загрозу з боку рф.

Про це пише Reuters.

Фонд ЄС SAFE на суму 150 мільярдів євро Європа створила на тлі вторгнення рф в Україну та вимоги президента США Дональда Трампа збільшити витрати на оборону. Виділення Польщі майже третини усіх коштів означає, що вона буде найбільшим бенефіціаром цієї схеми.

"Це рішення є великим успіхом для Польщі та гарантією подальших інвестицій у безпеку та розвиток нашої оборонної промисловості", — заявив Косиняк-Камиш.

За його словами, за допомогою цих грошей планують посилити протиповітряну та протиракетну оборону, артилерійські системи, закупити боєприпаси, безпілотники та системи боротьби з дронами. Також поляки хочуть підтримати критичну інфраструктуру, військову мобільність та кіберпростір.