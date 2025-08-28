ЄС викликає посланника рф через удар по будівлі делегації в Києві

Брюссель вимагає пояснень і заявляє: дипломатичні установи не можуть бути мішенню.

Європейська зовнішньополітична служба під керівництвом нової високої представниці ЄС із закордонних справ та безпеки Каї Каллас викликає тимчасового повіреного у справах росії при Євросоюзі.

Причина пошкодження будівлі делегації ЄС у Києві внаслідок російської ракетної атаки.

Про це заявила речниця Єврокомісії Анетта Гіппер.

"Так, я підтверджую, що ми викличемо російського тимчасового повіреного у справах. Ця зустріч відбудеться ще сьогодні", - сказала Гіппер.

Вона підкреслила, що жодна дипломатична установа не має ставати ціллю для ударів, незалежно від обставин.

Як повідомлялось раніше, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала атаку на будівлю представництва ЄС у Києві черговим доказом небажання кремля припинити терор мирного населення України.

Крім того, Фон дер Ляєн оголосила, що ЄС готує нові санкції після атаки на Київ.