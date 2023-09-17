ЄС закликає Польщу, Угорщину та Словаччину бути конструктивними у питанні українського зерна

Виконавчий орган ЄС закликав Варшаву, Будапешт і Братиславу до конструктивної співпраці.

Європейська комісія прокоментувала рішення трьох держав Європейського Союзу – Польщі, Угорщини й Словаччини – запровадити односторонні обмеження на імпорт сільгосппродукції з України попри досягнутий раніше компроміс.

Про це повідомляє Reuters.

У коментарі неназваної речниці Єврокомісії, поширеному в неділю, виконавчий орган ЄС закликав Варшаву, Будапешт і Братиславу до конструктивної співпраці.

"Зараз важливо, щоб усі країни працювали в дусі компромісу та конструктивно взаємодіяли. Зараз ми зосереджені на тому, щоб запровадити і змусити працювати нову систему, про яку щойно оголосили", – сказала речниця Єврокомісії.

Вона додала, що зустріч із представниками країн ЄС у понеділок надасть можливість обговорити питання обмежень на імпорт українського зерна.

Нагадаємо, Єврокомісія в п’ятницю, 15 вересня, вирішила не продовжуватизаборону на ввезення українського зерна до Польщі, Болгарії, Румунії, Угорщини та Словаччини за умови, що Україна дотримуватиметься певних правил.