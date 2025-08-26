Єврокомісія не коментує вето президента Польщі на закон про допомогу українським біженцям

Водночас у ЄК зазначили, що Брюссель також виділяє кошти на допомогу українським біженцям.

Єврокомісія не коментуватиме вето президента Польщі Кароля Навроцького на закон щодо допомоги українським біженцям.

Про це заявив речник Єврокомісії Маркус Ламмерт, передає "Суспільне" з посиланням на кореспондента.

"Єврокомісія не коментує законопроєкти.... Загалом, згідно з директивою про тимчасовий захист, держави-члени ЄС повинні надавати особам, які їм користуються, необхідну допомогу в галузі соціального забезпечення, медичного обслуговування та засобів до існування, якщо вони самі не мають достатніх ресурсів", – заявив Ламмерт.

Він наголосив, що директива про тимчасовий захист не передбачає певну суму чи мінімальний поріг соціальної допомоги для біженців із України. Кожна держава, мовляв, сама визначає суму цих виплат. Водночас за словами речника Єврокомісії, Брюссель також надає фінансування європейським країнам для допомоги українцям.

"Ми надаємо значне фінансування. Нещодавно ми опублікували рішення про надання ще 3 мільярдів євро для держав-членів, які приймають українських біженців", – додав Ламмерт.

Повідомлялося, що президент Польщі Кароль Навроцький заявив журналістам, що не підписав закон про допомогу громадянам України. Він також додав, що урядовий законопроєкт зберіг чинні положення, а саме право українців користуватися виплатами незалежно від працевлаштування у Польщі.

За словами Навроцького всі учасники обговорення відзначили, що допомога має надаватися лише громадянам України, які зобов'язуються працювати. За даними Управління у справах іноземців Польщі, нині тимчасовим захистом у Польщі користуються 993 тисячі українців, переважно жінки та діти. Ще 462 тис. мають чинні дозволи на тимчасове проживання, переважно з трудових причин.