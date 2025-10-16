Єврокомісія представила план оборонної готовності до 2030 року

Європейська комісія представила чотири флагманські оборонні проєкти ЄС, найтерміновішими з яких є система протидії дронам і план зміцнення східного кордону "на землі".

Документ також передбачає використання майбутнього репараційного кредиту за рахунок заморожених російських активів для регулярного фінансування України. Окрім того, він містить плани нарощування спроможностей для завдавання ударів ракетами великої дальності.

"Ця дорожня карта – це те, що я назвав би революційним стратегічним архітектурним планом масштабного будівництва Європейського Союзу, спрямованого на формування оборонної готовності Європи до 2030 року. Це, якщо хочете, будівництво "європейського оборонного купола" – купола миру. Якщо хочеш миру – готуйся до оборони та стримування", – розповів єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс під час презентації оборонної дорожньої карти ЄС.

Систему протидії дронам Єврокомісія хоче реалізувати до кінця 2027 року.

"Дрони вже змінюють характер ведення війни. Наявність систем протидії дронам більше не є питанням вибору", – заявила головна дипломатка ЄС Кая Каллас.

Вона зазначила, що цей проєкт Єврокомісія планує здійснювати у співпраці з Україною, яка має передові антидронові технології, йдеться в документі.

"Україна все ще є першою лінією оборони Європи. Саме тому гарантії безпеки для України також є частиною цієї дорожньої карти. Найнадійнішою гарантією безпеки є сильна українська оборонна промисловість і сильна українська армія", – доповнила Каллас.