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Єврокомісія відреагувала на заборону імпорту зерна з України в Польщу та Угорщину

17 квітня 2023, 18:55
Єврокомісія відреагувала на заборону імпорту зерна з України в Польщу та Угорщину
Фото: з вільного доступу
Зараз у ЄК шукають рішення цієї проблеми.

Єврокомісія не підтримала рішення країн-членів ЄС, які запровадили односторонню заборону на ввезення зерна та інших продтоварів з України.  
Про це у Брюсселі під час брифінгу повідомила речниця Європейської комісії з питань сільського господарства й торгівлі Міріам Гарсія Феррер, повідомляє Укрінформ.

"Ми вже перебуваємо у контакті з відповідними органами влади в країнах-членах, що оголосили про ці заходи, а також із владою України, щоб належними чином зрозуміти обсяг цих заходів та їх правову основу. Хочу нагадати, що торговельна політика належить до ексклюзивної компетенції Євросоюзу. Це означає, що рішення мають ухвалюватися на європейському рівні, саме тому ми говорили, що односторонні дії неможливі відповідно до торговельної політики ЄС", – наголосила речниця Єврокомісії.

Вона нагадала, що правовою основою для торговельних відносин між ЄС і Україною є угода про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі. Також Єврокомісія у відповідь на проблему надмірного постачання певних сільськогосподарських товарів у прикордонні з Україною держави запропонувала заходи допомоги фермерам таких країн.

Відповідаючи на запитання, які заходи Єврокомісія може вжити проти держав, що запровадили односторонні обмеження на експорт сільськогосподарських товарів з України, речник Єврокомісії Ерік Мамер зауважив, що у контексті, коли ці країни допомагають Україні, варто вести мову про пошук рішень для існуючої проблеми, а не про їх гіпотетичне покарання.

Нагадаємо, 15 квітня Польща заборонила ввезення зерна та іншого продовольства з України. Слідом за польською стороною про тимчасову заборону імпорту зернових та олійних культур із України оголосила й Угорщина.
Про призупинення імпорту згодом повідомила Словаччина.

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