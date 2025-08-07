Європа має бути учасницею переговорів щодо завершення війни – Зеленський

Параметри завершення війни визначатимуть безпекову архітектуру Європи на десятиліття вперед.

Президент Володимир Зеленський заявив, що війна в Україні повинна завершитися, а Європа має стати повноцінною учасницею мирних переговорів.

Про це він написав у Telegram-каналі за підсумками розмови з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

"Війна точиться саме в Європі, і Україна є невід’ємною частиною Європи. Ми вже ведемо перемовини про вступ до Європейського Союзу. Тому Європа має бути учасницею відповідних процесів", - йдеться у дописі.

За словами Зеленського, Київ і Берлін поділяють бачення щодо необхідності якнайшвидшого завершення війни на основі справедливого й достойного миру. Параметри цього миру, наголосив президент, визначатимуть безпекові умови для всієї Європи на десятиліття вперед.

Він також зазначив, що домовився з Мерцом продовжити діалог. За його словами, вже сьогодні безпекові радники України, Німеччини, інших європейських країн і США проведуть онлайн-зустріч для узгодження спільних підходів.

Зеленський нагадав, що напередодні обговорювалися різні формати майбутніх мирних зустрічей на рівні лідерів: два двосторонні формати та один тристоронній.

"Україна не боїться зустрічей і очікує такого ж сміливого підходу з боку росії. Час завершувати війну. Дякую всім, хто допомагає", - резюмував президент.

