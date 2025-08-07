Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Європа має бути учасницею переговорів щодо завершення війни – Зеленський

07 серпня 2025, 15:24
Європа має бути учасницею переговорів щодо завершення війни – Зеленський
Параметри завершення війни визначатимуть безпекову архітектуру Європи на десятиліття вперед.

Президент Володимир Зеленський заявив, що війна в Україні повинна завершитися, а Європа має стати повноцінною учасницею мирних переговорів.

Про це він написав у Telegram-каналі за підсумками розмови з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

"Війна точиться саме в Європі, і Україна є невід’ємною частиною Європи. Ми вже ведемо перемовини про вступ до Європейського Союзу. Тому Європа має бути учасницею відповідних процесів", - йдеться у дописі. 

За словами Зеленського, Київ і Берлін поділяють бачення щодо необхідності якнайшвидшого завершення війни на основі справедливого й достойного миру. Параметри цього миру, наголосив президент, визначатимуть безпекові умови для всієї Європи на десятиліття вперед.

Він також зазначив, що домовився з Мерцом продовжити діалог. За його словами, вже сьогодні безпекові радники України, Німеччини, інших європейських країн і США проведуть онлайн-зустріч для узгодження спільних підходів.

Зеленський нагадав, що напередодні обговорювалися різні формати майбутніх мирних зустрічей на рівні лідерів: два двосторонні формати та один тристоронній.

"Україна не боїться зустрічей і очікує такого ж сміливого підходу з боку росії. Час завершувати війну. Дякую всім, хто допомагає", - резюмував президент.

В середу, 6 серпня, Зеленський розповів про розмову з Трампом.

 

Європавійнапереговори

Останні матеріали

Гельсінський процес. Як болісна угода ознаменувала завершення Холодної війни – Едвард Лукас
Політика
Гельсінський процес. Як болісна угода ознаменувала завершення Холодної війни – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 11:52
Найбільша проблема Європи – не Трамп. Деморалізуючий песимізм еліти як самореалізуюче пророцтво – Мінна Аландер
Політика
Найбільша проблема Європи – не Трамп. Деморалізуючий песимізм еліти як самореалізуюче пророцтво – Мінна Аландер
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 11:16
Ефективність IRIS-T у протидії балістичним ракетам. Та уроки України зі швидкої адаптації – Дональд Гілл
Технології
Ефективність IRIS-T у протидії балістичним ракетам. Та уроки України зі швидкої адаптації – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 01:09
Цифрова окупація України. Як росія через смартфони впливає на думки та почуття – The Times
Політика
Цифрова окупація України. Як росія через смартфони впливає на думки та почуття – The Times
Переклад iPress – 06 серпня 2025, 15:27
Трамп тисне на Індію. Що потрібно знати про торгівлю нафтою між Індією та росією – New York Times
Політика
Трамп тисне на Індію. Що потрібно знати про торгівлю нафтою між Індією та росією – New York Times
Переклад iPress – 06 серпня 2025, 11:53
Ядерні погрози росії та США. Слова чи справи? – Washington Post
Політика
Ядерні погрози росії та США. Слова чи справи? – Washington Post
Переклад iPress – 06 серпня 2025, 07:20
Просування росіян до Покровська пригальмувало завдяки контратакам. Диверсійні групи знищуються – Дональд Гілл
Cуспільство
Просування росіян до Покровська пригальмувало завдяки контратакам. Диверсійні групи знищуються – Дональд Гілл
Переклад iPress – 05 серпня 2025, 16:46
З ким воює Трамп? Китай обмежує постачання критично важливих елементів західним оборонним компаніям – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
З ким воює Трамп? Китай обмежує постачання критично важливих елементів західним оборонним компаніям – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 серпня 2025, 11:57
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється