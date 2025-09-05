Європа не має достатнього впливу, щоб зупинити війну в Україні – Мерц
05 вересня 2025, 13:13
Wikipedia
Мерц зазначив, що рф зміцнює відносини з Китаєм, Індією і Бразилією
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європа не має достатнього впливу, щоб змусити росію припинити війну в Україні.
Про це повідомляє Bloomberg.
"Наразі ми не в змозі чинити достатній тиск на путіна, щоб припинити цю війну. Ми залежимо від допомоги США", – сказав Мерц.
Водночас, за його словами, такі країни, як Китай, Індія та Бразилія, укладають нові партнерські угоди з росією.
Коментарі Мерца пролунали в той час, коли європейські лідери продовжували обіцяти надати Києву гарантії безпеки в разі припинення вогню, навіть попри те, що конкретні зобов'язання президента США Дональда Трампа залишалися нечіткими.