Європа не має достатнього впливу, щоб зупинити війну в Україні – Мерц

Мерц зазначив, що рф зміцнює відносини з Китаєм, Індією і Бразилією

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європа не має достатнього впливу, щоб змусити росію припинити війну в Україні.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Наразі ми не в змозі чинити достатній тиск на путіна, щоб припинити цю війну. Ми залежимо від допомоги США", – сказав Мерц.

Водночас, за його словами, такі країни, як Китай, Індія та Бразилія, укладають нові партнерські угоди з росією.

Коментарі Мерца пролунали в той час, коли європейські лідери продовжували обіцяти надати Києву гарантії безпеки в разі припинення вогню, навіть попри те, що конкретні зобов'язання президента США Дональда Трампа залишалися нечіткими.