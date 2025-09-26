Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Європа планує запустити виробництво комплексів Patriot

26 вересня 2025, 11:11
Європа планує запустити виробництво комплексів Patriot
джерело slovoidilo
Компанія MBDA планує почати виробництво ракет Patriot наприкінці 2026 року
Європейський виробник ракет MBDA заявив про готовність запустити виробництво пускових установок Patriot у Німеччині, щоб знизити збройову залежність від США.
 
Про це заявив агентству Reuters керуючий директор німецького підрозділу MBDA Томас Готтшильд.
 
Компанія також готова збільшити виробничі потужності з випуску ракет протиповітряної оборони Patriot на новому заводі в Німеччині, якщо обсяг замовлень перевищить "певний поріг".
 
У 2024 році Німеччина, Нідерланди та Іспанія підписали контракт на 5,1 млрд євро на купівлю до 1000 ракет у спільного підприємства Raytheon і MBDA. Ракети вироблятимуться на новому заводі в Баварії на півдні Німеччини.
 
"Ми йдемо за графіком. Ми плануємо почати виробництво наприкінці 2026 року, щоб забезпечити перше постачання на початку 2027 року", - сказав керуючий директор MBDA Deutschland.
 
Він не розкрив виробничу потужність заводу, пославшись на міркування безпеки, але сказав, що завод зможе виконати додаткові замовлення.
 
"Якщо замовлення перевищать певний поріг, ми також готові інвестувати в додаткові виробничі потужності", - сказав він.
 
Готтшильд зазначив, що MBDA має технічний досвід, оскільки раніше займалася обслуговуванням пускових установок.
 
Він також заявив, що MBDA братиме участь у розробці ракети з дальністю понад 2000 км. Цей проєкт був оголошений Великою Британією і Німеччиною в травні, але терміни початку розробки поки невідомі.
 
"Незалежно від термінів, важливо, щоб ми почали якомога швидше, щоб отримати більш конкретні результати", - сказав він.
 
MBDA також просуває розробку більш компактних ракет для збивання низьколітаючих і повільних безпілотників.
 
"Ми сподіваємося підписати контракт з урядом Німеччини на розробку ракети DefendAir до кінця року", - сказав Готтшильд, додавши, що перші поставки очікуються через кілька років.

 

війна в УкраїніППО Patriotросія окупанти

Останні матеріали

Європа перебуває у стані війни з росією. На черзі – Данія
Політика
Європа перебуває у стані війни з росією. На черзі – Данія
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 23:10
Дрони замість дипломатії. План України з виснаження російської військової машини – Енн Епплбом
Cуспільство
Дрони замість дипломатії. План України з виснаження російської військової машини – Енн Епплбом
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 13:57
Коли безпека переважує торгівлю. Польща до Китаю: то ви хочете погратися в гібридну війну? – CEPA
Політика
Коли безпека переважує торгівлю. Польща до Китаю: то ви хочете погратися в гібридну війну? – CEPA
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 11:59
Не повторюйте 2015-й. Збиття турками Су-24 – урок про недбалість росії, а не сценарій для НАТО – Том Купер
Політика
Не повторюйте 2015-й. Збиття турками Су-24 – урок про недбалість росії, а не сценарій для НАТО – Том Купер
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 07:03
Україна може виграти війну. Важлива сама зміна наративу – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна може виграти війну. Важлива сама зміна наративу – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 24 вересня 2025, 15:44
США на стратегічному роздоріжжі. Переозброєння чи керований відступ – Ендрю Міхта
Політика
США на стратегічному роздоріжжі. Переозброєння чи керований відступ – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 24 вересня 2025, 12:14
Атака США на ООН ґрунтується на трагічному непорозумінні. ООН віддзеркалює світ таким, яким він є – Андреас Клут
Політика
Атака США на ООН ґрунтується на трагічному непорозумінні. ООН віддзеркалює світ таким, яким він є – Андреас Клут
Переклад iPress – 24 вересня 2025, 08:30
НАТО провалило тест стримування. Лінія оборони в Балтії не працюватиме без політичної волі та резервів Європи – Едвард Лукас та Майкл Пек
Політика
НАТО провалило тест стримування. Лінія оборони в Балтії не працюватиме без політичної волі та резервів Європи – Едвард Лукас та Майкл Пек
Переклад iPress – 23 вересня 2025, 16:55
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється