Європа планує запустити виробництво комплексів Patriot

Європейський виробник ракет MBDA заявив про готовність запустити виробництво пускових установок Patriot у Німеччині, щоб знизити збройову залежність від США.

Компанія також готова збільшити виробничі потужності з випуску ракет протиповітряної оборони Patriot на новому заводі в Німеччині, якщо обсяг замовлень перевищить "певний поріг".

У 2024 році Німеччина, Нідерланди та Іспанія підписали контракт на 5,1 млрд євро на купівлю до 1000 ракет у спільного підприємства Raytheon і MBDA. Ракети вироблятимуться на новому заводі в Баварії на півдні Німеччини.

"Ми йдемо за графіком. Ми плануємо почати виробництво наприкінці 2026 року, щоб забезпечити перше постачання на початку 2027 року", - сказав керуючий директор MBDA Deutschland.

Він не розкрив виробничу потужність заводу, пославшись на міркування безпеки, але сказав, що завод зможе виконати додаткові замовлення.

"Якщо замовлення перевищать певний поріг, ми також готові інвестувати в додаткові виробничі потужності", - сказав він.

Готтшильд зазначив, що MBDA має технічний досвід, оскільки раніше займалася обслуговуванням пускових установок.