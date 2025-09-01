Європа потерпає від глушіння GPS-сигналів через можливе втручання росії

Східна Європа найбільше страждає від глушіння GPS-сигналів.

Речниця ЄС з питань транспорту Анна-Кайса Ітконен повідомила деталі щодо проблеми глушіння GPS-сигналів та його впливу на роботу.

Про це пише The Guardian.

"В цілому ми спостерігаємо значну кількість випадків глушіння та підробки сигналів, особливо на східному фланзі Європи. У цьому контексті Європа є регіоном, який найбільше потерпає у світі", — зазначила Ітконен.

Вона додала, що у червні цього року 13 держав-членів надіслали листа до Комісії, в якому вони додатково звернули увагу на цю проблему, яка стає майже щоденною практикою.

"Це має серйозні наслідки для морського та авіаційного транспорту і, очевидно, також для економіки", — переконана речниця.

Нагадаємо, через роботу російських систем радіоелектронної боротьби літак президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн був змушений приземлитися у болгарському аеропорті у місті Пловдив по паперових мапах.

Болгарська влада підтвердила наявність зовнішнього втручання в мережу GPS під час посадки літака президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн у місті Пловдив та підозри, що це було втручання з боку росії.

"Ми дійсно можемо підтвердити, що мало місце глушіння GPS, але літак безпечно приземлився в Болгарії. Ми отримали інформацію від болгарської влади, що вони підозрюють, що це було через відверте втручання росії", – заявила заступниця головної речниці Європейської комісії Аріанна Подеста.