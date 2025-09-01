Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Європа потерпає від глушіння GPS-сигналів через можливе втручання росії

01 вересня 2025, 17:34
Європа потерпає від глушіння GPS-сигналів через можливе втручання росії
Фото: EPA
Східна Європа найбільше страждає від глушіння GPS-сигналів.

Речниця ЄС з питань транспорту Анна-Кайса Ітконен повідомила деталі щодо проблеми глушіння GPS-сигналів та його впливу на роботу.

Про це пише The Guardian.

"В цілому ми спостерігаємо значну кількість випадків глушіння та підробки сигналів, особливо на східному фланзі Європи. У цьому контексті Європа є регіоном, який найбільше потерпає у світі", — зазначила Ітконен.

Вона додала, що у червні цього року 13 держав-членів надіслали листа до Комісії, в якому вони додатково звернули увагу на цю проблему, яка стає майже щоденною практикою.

"Це має серйозні наслідки для морського та авіаційного транспорту і, очевидно, також для економіки", — переконана речниця.

Нагадаємо, через роботу російських систем радіоелектронної боротьби літак президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн був змушений приземлитися у болгарському аеропорті у місті Пловдив по паперових мапах. 

Болгарська влада підтвердила наявність зовнішнього втручання в мережу GPS під час посадки літака президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн у місті Пловдив та підозри, що це було втручання з боку росії.

"Ми дійсно можемо підтвердити, що мало місце глушіння GPS, але літак безпечно приземлився в Болгарії. Ми отримали інформацію від болгарської влади, що вони підозрюють, що це було через відверте втручання росії", – заявила заступниця головної речниці Європейської комісії Аріанна Подеста. 

GPSЄвросоюзросія загроза

Останні матеріали

Виробнича база озброєння важливіша за запаси. Справа американського військового стримування – Голман Дженкінс
Політика
Виробнича база озброєння важливіша за запаси. Справа американського військового стримування – Голман Дженкінс
Переклад iPress – 01 вересня 2025, 16:07
Який прорив, який колапс? росія атакує цивільне населення, Україна атакує стратегічні галузі промисловості – Філліпс О'Брайен
Політика
Який прорив, який колапс? росія атакує цивільне населення, Україна атакує стратегічні галузі промисловості – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 вересня 2025, 12:18
путін хоче захопити важливий оборонний пояс України без бою. Чому Україна не піде на це – Микола Бєлєсков
Політика
путін хоче захопити важливий оборонний пояс України без бою. Чому Україна не піде на це – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 01 вересня 2025, 07:44
російські дрони шпигують за німецькими маршрутами транспортування зброї в Україну. Міноборони Німеччини заявляє, що безсиле – New York Times
Політика
російські дрони шпигують за німецькими маршрутами транспортування зброї в Україну. Міноборони Німеччини заявляє, що безсиле – New York Times
Переклад iPress – 29 серпня 2025, 12:32
Динаміка жорсткої сили бере гору. Європа повинна застосувати її теж або стати
Політика
Динаміка жорсткої сили бере гору. Європа повинна застосувати її теж або стати "загнаним звіром" – Politico
Переклад iPress – 29 серпня 2025, 10:12
Якщо Трамп не зможе досягти миру в Україні. Війна, яку путін не знає як закінчити, може поширитися – Голман Дженкінс
Політика
Якщо Трамп не зможе досягти миру в Україні. Війна, яку путін не знає як закінчити, може поширитися – Голман Дженкінс
Переклад iPress – 29 серпня 2025, 07:48
Віддати українські землі? Запитайте у армії – Олена Давліканова
Політика
Віддати українські землі? Запитайте у армії – Олена Давліканова
Переклад iPress – 28 серпня 2025, 16:40
Трамп хоче бачити європейські війська в Україні. Європейські виборці сумніваються – Wall Street Journal
Cуспільство
Трамп хоче бачити європейські війська в Україні. Європейські виборці сумніваються – Wall Street Journal
Переклад iPress – 28 серпня 2025, 12:07
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється