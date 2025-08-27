Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Європа розуміє, що має захищати себе та Україну самотужки – The Guardian

27 серпня 2025, 16:09
Європа розуміє, що має захищати себе та Україну самотужки – The Guardian
Фото: Укрінформ
Під час самітів у серпня Трамп не надав жодних гарантій, що Європа буде за столом майбутніх мирних переговорів
Після серпня, який був насичений геополітичними самітами, стає зрозуміло, що Європа самостійно захищає суверенітет України, що означає, і власну безпеку від агресії рф, тому не може розраховувати на значну підтримку з боку США.
 
Про це пише старший науковий співробітник Європейського політичного центру Пол Тейлор для The Guardian.
 
"Почуття стратегічної самотності в умовах дедалі жорстокішої боротьби за світову владу є наслідком літа поступливості, під час якого ЄС прийняв явно незбалансовану торгівельну угоду, нав'язану Дональдом Трампом, і пообіцяв неймовірно великі інвестиції в США, а європейські члени НАТО пообіцяли збільшити свої видатки на оборону до амбітних 5% валового внутрішнього продукту - все це для того, щоб заспокоїти Трампа в надії зберегти участь США в європейській безпеці", - нагадав автор публікації.
 
За словами Тейлора, могло бути й гірше, однак цього не сталося, адже лідери Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії та Європейської комісії показали свою єдність у відхиленні вимог російського диктатора путіна, коли супроводжували президента України Володимира Зеленського до Білого дому минулого тижня. 
 
"Їм вдалося пом'якшити частину політичної шкоди, заподіяної червоною доріжкою, якою Трамп зустрів російського президента на Алясці, і домогтися від Трампа нечіткої обіцянки, що США нададуть певну підтримку європейським силам безпеки для України в разі укладення угоди про припинення вогню", - зауважив оглядач.
 
Проте, як нагадав Тейлор, Трамп вчергове заперечив можливість членства України в НАТО та відмовився від вимоги, аби рф погодилася на негайне припинення вогню в Україні. Крім того, американський лідер не отримав від путіна жодних взаємних поступок та пропустив самопроголошений термін для введення жорсткіших санкцій проти росії. 
 
Водночас теперішнє керівництво Європи стикається з політичними та економічними труднощами всередині своїх країн, адже намагається збільшити військову та фінансову підтримку для України, а також скласти надійний план гарантій безпеки після закінчення війни. 
 
Тому наразі постає питання: чи зможе коаліція держав під керівництвом Європи справді надати Україні надійні гарантії безпеки у разі припинення вогню.
ЄСвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Зміни в торговельній та зовнішній політиці президента Трампа стали новою нормою. Чи зможуть світові лідери повернути собі ініціативу? – Chatham House
Політика
Зміни в торговельній та зовнішній політиці президента Трампа стали новою нормою. Чи зможуть світові лідери повернути собі ініціативу? – Chatham House
Переклад iPress – 27 серпня 2025, 16:13
Абсолютно непослідовна стратегія Трампа щодо України. Його переговори ведуть у глухий кут – Джон Болтон
Політика
Абсолютно непослідовна стратегія Трампа щодо України. Його переговори ведуть у глухий кут – Джон Болтон
Переклад iPress – 27 серпня 2025, 11:52
Шведська інфраструктура: сутінки. Швеція вперто ігнорує спроби саботажу – Едвард Лукас
Політика
Шведська інфраструктура: сутінки. Швеція вперто ігнорує спроби саботажу – Едвард Лукас
Переклад iPress – 26 серпня 2025, 23:15
Обшук у Джона Болтона, який критикував підхід Трампа до путіна. Моторошний знак правління, заснованого на помсті – The Times
Політика
Обшук у Джона Болтона, який критикував підхід Трампа до путіна. Моторошний знак правління, заснованого на помсті – The Times
Переклад iPress – 26 серпня 2025, 16:41
Трамп знов працює на PR-ефект. Тим часом Україна має успіхи на Покровському напрямку і на території росії – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Трамп знов працює на PR-ефект. Тим часом Україна має успіхи на Покровському напрямку і на території росії – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 26 серпня 2025, 13:50
Гра путіна в довгу. Вибіркові поступки з боку Заходу та залізна завіса для росіян – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Політика
Гра путіна в довгу. Вибіркові поступки з боку Заходу та залізна завіса для росіян – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Переклад iPress – 26 серпня 2025, 08:08
FP-5
Технології
FP-5 "Фламінго" – крилата ракета з дальністю польоту 3000 кілометрів. Що нова українська розробка означає для війни та майбутнього Європи – Фабіан Гоффманн
Переклад iPress – 25 серпня 2025, 13:15
Війна триватиме. Причина – захоплення Трампа путіним – Філліпс О'Брайен
Політика
Війна триватиме. Причина – захоплення Трампа путіним – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 25 серпня 2025, 10:06
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється