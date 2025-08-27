Європа розуміє, що має захищати себе та Україну самотужки – The Guardian

Під час самітів у серпня Трамп не надав жодних гарантій, що Європа буде за столом майбутніх мирних переговорів

Після серпня, який був насичений геополітичними самітами, стає зрозуміло, що Європа самостійно захищає суверенітет України, що означає, і власну безпеку від агресії рф, тому не може розраховувати на значну підтримку з боку США.

Про це пише старший науковий співробітник Європейського політичного центру Пол Тейлор для The Guardian.

"Почуття стратегічної самотності в умовах дедалі жорстокішої боротьби за світову владу є наслідком літа поступливості, під час якого ЄС прийняв явно незбалансовану торгівельну угоду, нав'язану Дональдом Трампом, і пообіцяв неймовірно великі інвестиції в США, а європейські члени НАТО пообіцяли збільшити свої видатки на оборону до амбітних 5% валового внутрішнього продукту - все це для того, щоб заспокоїти Трампа в надії зберегти участь США в європейській безпеці", - нагадав автор публікації.

За словами Тейлора, могло бути й гірше, однак цього не сталося, адже лідери Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії та Європейської комісії показали свою єдність у відхиленні вимог російського диктатора путіна, коли супроводжували президента України Володимира Зеленського до Білого дому минулого тижня.

"Їм вдалося пом'якшити частину політичної шкоди, заподіяної червоною доріжкою, якою Трамп зустрів російського президента на Алясці, і домогтися від Трампа нечіткої обіцянки, що США нададуть певну підтримку європейським силам безпеки для України в разі укладення угоди про припинення вогню", - зауважив оглядач. Проте, як нагадав Тейлор, Трамп вчергове заперечив можливість членства України в НАТО та відмовився від вимоги, аби рф погодилася на негайне припинення вогню в Україні. Крім того, американський лідер не отримав від путіна жодних взаємних поступок та пропустив самопроголошений термін для введення жорсткіших санкцій проти росії.

Водночас теперішнє керівництво Європи стикається з політичними та економічними труднощами всередині своїх країн, адже намагається збільшити військову та фінансову підтримку для України, а також скласти надійний план гарантій безпеки після закінчення війни.

Тому наразі постає питання: чи зможе коаліція держав під керівництвом Європи справді надати Україні надійні гарантії безпеки у разі припинення вогню.