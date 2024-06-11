Європа веде переговори щодо продовження роботи газопроводу між росією та Україною – Bloomberg

Ці поставки необхідні, в першу чергу, Словаччині та Австрії.

Європейські чиновники ведуть переговори про те, щоб зберегти постачання газу через ключовий російсько-український трубопровід. Європа намагається відмовитися від російського газу, але кілька східноєвропейських країн продовжують отримувати його через Україну. Угода, яка дозволяє цю транзитну схему, закінчується наприкінці 2024 року. Більшість спостерігачів ринку очікують, що в умовах російсько-української війни постачання газу нарешті припиниться.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними агентства, європейські урядовці та представники компаній ведуть переговори з українськими колегами про те, як забезпечити постачання газу в наступному році. Один з варіантів, який обговорюється, полягає в тому, щоб європейські компанії купували і закачували газ з Азербайджану в трубопровід у росії й далі через Україну він постачався до Європи. Така домовленість дозволила б Європі уникнути незручностей, пов'язаних з купівлею російського газу (зважаючи на задекларований план зниження газових доходів росії).

У коментарі Bloomberg голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов виключив будь-які плани, які передбачають співпрацю з російським "Газпромом", але сказав, що постачання газу з Азербайджану "може мати певне майбутнє".

Переговори перебувають на ранній стадії, і люди, знайомі з цим питанням, очікують, що рішення будуть прийняті лише наприкінці цього року, коли термін закінчення контракту – і початок європейської зими – додадуть їм тиску.

Словаччина є однією з ключових країн, які могли б отримати вигоду від такої угоди. Прем'єр-міністр Роберт Фіцо говорив про таку можливість у травні після поїздки до Азербайджану, але не вдаючись у деталі.

"Тепер це залежить від переговорів між такими компаніями, як російський "Газпром", азербайджанськими, українськими компаніями та іншими, щоб домовитися про економічні та цінові умови", – сказав тоді Фіцо, додавши, що Словаччина зможе імпортувати газ з Азербайджану, частина якого залишатиметься в Словаччині, а частина проходитиме до інших країн (наприклад, до Австрії).

росія все ще постачає близько 15 мільярдів кубометрів газу до Європи на рік, переважно до Словаччини та Австрії, де росія все ще є домінуючим постачальником. В Австрії російський газ покриває понад 80% австрійського споживання протягом останніх п'яти місяців поспіль. Європа також імпортує російський скраплений газ кораблями, і, незважаючи на часті дебати про те, чи варто це робити, вона ніколи не вводила санкцій проти російського газу.