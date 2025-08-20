Європа вважає, що мирний саміт Трампа провалиться – Politico

Лідери ЄС сумніваються у щирості Путіна та хочуть використати діалог як тест його намірів

Європейські лідери сумніваються у готовності російського правителя путіна до справжнього миру, але все ж підтримують переговори, ініційовані президентом США Дональдом Трампом.

Так, в Європі вважають мирний саміт Трампа "шансом викрити російський блеф" і водночас зміцнити аргументи на користь нових санкцій.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив перед поїздкою до Вашингтона: "Чи думаю я, що президент путін хоче миру? Відповідь – ні. Чи думаю я, що президент Трамп хоче миру? Так. Але путін хоче капітуляції України. Це те, що він запропонував".