Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Європа вважає, що мирний саміт Трампа провалиться – Politico

20 серпня 2025, 09:35
Європа вважає, що мирний саміт Трампа провалиться – Politico
Фото: Укрінформ
Лідери ЄС сумніваються у щирості Путіна та хочуть використати діалог як тест його намірів
Європейські лідери сумніваються у готовності російського правителя путіна до справжнього миру, але все ж підтримують переговори, ініційовані президентом США Дональдом Трампом.
 
Про це пише Politico.
 
Так, в Європі вважають мирний саміт Трампа "шансом викрити російський блеф" і водночас зміцнити аргументи на користь нових санкцій.
 
Президент Франції Еммануель Макрон заявив перед поїздкою до Вашингтона: "Чи думаю я, що президент путін хоче миру? Відповідь – ні. Чи думаю я, що президент Трамп хоче миру? Так. Але путін хоче капітуляції України. Це те, що він запропонував".
 
Дипломати, які брали участь у неформальних консультаціях ЄС, поділяють цей скептицизм. Один із них зазначив:
 
"Зрозуміло, що якщо ми опинимося в ситуації, коли путін доведе, що не хоче припинення війни, це змусить Трампа діяти і посилить аргументи на користь санкцій".
 
Попри сумніви, західні партнери погоджуються підтримати американську ініціативу, адже, як пояснив інший дипломат:
 
"Це буде чітким випробуванням російських намірів. А гарантії безпеки, які розробляються, допоможуть Україні вести переговори з позиції сили".
 
Навіть сам Трамп, після зустрічей із путіним та Зеленським, визнав:
 
"Ми дізнаємося про наміри президента путіна протягом наступних кількох тижнів… Можливо, він не хоче укладати угоду".
 
Європейські столиці вже готуються до можливого провалу дипломатії. Новий пакет санкцій може стати ключовим важелем тиску, якщо москва знову спробує затягнути переговори.

 

Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Перемир'я чи
Політика
Перемир'я чи "велика угода"? Що далі з переговорами між Україною та росією – Курт Волкер
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 12:09
Трамп віддає перевагу уявному миру. Заснована на ефектності дипломатія Трампа провалилася на Алясці – Марк Гертлінг
Політика
Трамп віддає перевагу уявному миру. Заснована на ефектності дипломатія Трампа провалилася на Алясці – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 09:13
Новий тон єдності? Трамп пропонує Зеленському
Політика
Новий тон єдності? Трамп пропонує Зеленському "дуже хороші" гарантії безпеки для України – The Times
Переклад iPress – 19 серпня 2025, 16:32
Покровський прорив. Як корпуси ЗСУ латають фронт – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Покровський прорив. Як корпуси ЗСУ латають фронт – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 19 серпня 2025, 11:43
Мир – не лише припинення бойових дій. Трамп не є тим миротворцем, яким він себе вважає – Іво Даалдер
Політика
Мир – не лише припинення бойових дій. Трамп не є тим миротворцем, яким він себе вважає – Іво Даалдер
Переклад iPress – 18 серпня 2025, 16:18
Зміна правил гри або ж пастка? Чи зможе Європа скористатися своїм стратегічним моментом – Фредерік Кемпе
Зміна правил гри або ж пастка? Чи зможе Європа скористатися своїм стратегічним моментом – Фредерік Кемпе
Переклад iPress – 18 серпня 2025, 11:42
Угода про знищення України. Європа незабаром буде змушена зробити вибір – Філліпс О'Брайен
Політика
Угода про знищення України. Європа незабаром буде змушена зробити вибір – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 серпня 2025, 09:27
Саміт дурнів. Аляска – найкраще місце в світі для ліквідації когось із лідерів – Ендрю Таннер
Політика
Саміт дурнів. Аляска – найкраще місце в світі для ліквідації когось із лідерів – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 15 серпня 2025, 11:00
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється