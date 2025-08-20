Європа вважає, що мирний саміт Трампа провалиться – Politico
20 серпня 2025, 09:35
Фото: Укрінформ
Лідери ЄС сумніваються у щирості Путіна та хочуть використати діалог як тест його намірів
Європейські лідери сумніваються у готовності російського правителя путіна до справжнього миру, але все ж підтримують переговори, ініційовані президентом США Дональдом Трампом.
Про це пише Politico.
Так, в Європі вважають мирний саміт Трампа "шансом викрити російський блеф" і водночас зміцнити аргументи на користь нових санкцій.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив перед поїздкою до Вашингтона: "Чи думаю я, що президент путін хоче миру? Відповідь – ні. Чи думаю я, що президент Трамп хоче миру? Так. Але путін хоче капітуляції України. Це те, що він запропонував".
Дипломати, які брали участь у неформальних консультаціях ЄС, поділяють цей скептицизм. Один із них зазначив:
"Зрозуміло, що якщо ми опинимося в ситуації, коли путін доведе, що не хоче припинення війни, це змусить Трампа діяти і посилить аргументи на користь санкцій".
Попри сумніви, західні партнери погоджуються підтримати американську ініціативу, адже, як пояснив інший дипломат:
"Це буде чітким випробуванням російських намірів. А гарантії безпеки, які розробляються, допоможуть Україні вести переговори з позиції сили".
Навіть сам Трамп, після зустрічей із путіним та Зеленським, визнав:
"Ми дізнаємося про наміри президента путіна протягом наступних кількох тижнів… Можливо, він не хоче укладати угоду".
Європейські столиці вже готуються до можливого провалу дипломатії. Новий пакет санкцій може стати ключовим важелем тиску, якщо москва знову спробує затягнути переговори.