Європа знайшла заміну китайському літію: рекордне родовище в Німеччині

30 вересня 2025, 16:58
Фото: EUROPEAN LITHIUM LIMITED
Відкриття такого великого родовища в Європі означає зміни в розстановці сил на ринку світової енергетики.

У німецькому регіоні Альтмарк, відомому своїми запасами природного газу, виявили одне з найбільших у світі родовищ літію. Цей ресурс, необхідний для виробництва акумуляторів, може перетворити Німеччину на сильного гравця у сфері енергетики та знизити залежність Європи від зовнішніх постачальників.

Компанія Neptune Energy знайшла еквівалент 43 мільйонів тонн карбонату літію в соляних розчинах під землею. Родовище за масштабами порівняли зі знаменитим "літієвим трикутником" у Південній Америці.

Про це пише Energy Reporters.

На відміну від традиційних і неекологічних методів видобутку із застосуванням відкритих кар'єрів і випарних ставків, Neptune Energy використовуватиме технологію прямого вилучення літію (DLE). Вона дає змогу виціджувати літій безпосередньо з підземних соляних розчинів за допомогою іонного обміну та адсорбції.

Цей спосіб значно скорочує вплив на довкілля, потребує менше землі та води. Компанія вже провела успішні пілотні випробування і готується до будівництва демонстраційного заводу.

Відкриття такого великого родовища в Європі означає зміни в розстановці сил на ринку світової енергетики. На тлі зростаючого попиту на електромобілі та системи зберігання енергії, Німеччина отримує можливість стати одним із провідних виробників літію, знизивши залежність від Китаю, який сьогодні домінує в цій галузі.

Завдяки екологічному способу видобутку ресурсів регіон Альтмарк, який десятиліттями був центром газовидобутку, тепер сприяє розвитку "зелених"
