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Європарламент і Рада ЄС попередньо погодили створення Українського фонду на €50 млрд

06 лютого 2024, 08:07
Європарламент і Рада ЄС попередньо погодили створення Українського фонду на €50 млрд
Фото: AFP
Український фонд об’єднає бюджетну підтримку ЄС в єдиний інструмент.

Європейський парламент і Рада ЄС досягли попередньої згоди навколо нового механізму підтримки України коштом створення Українського фонду у 50 мільярдів євро у бюджеті Євросоюзу на чотири наступні роки.

Про це пише Укрінформ з посиланням на Європейську раду.

"Сьогодні Рада ЄС та Європейський парламент досягли попередньої згоди із запровадження нового цільового інструменту для підтримки відновлення України, її відбудови й модернізації, підтримуючи в той же час зусилля із виконання реформ, які є частиною шляху країни до членства в ЄС. Український фонд матиме загальний бюджет у 50 мільярдів євро", - йдеться у повідомленні.

Український фонд об’єднає бюджетну підтримку ЄС в єдиний інструмент, що дозволить надавати широку, передбачувану та гнучку допомогу для України на період 2024-2027 років, адаптовану до безпрецедентних викликів, пов’язаних із війною.

"ЄС готовий підтримувати Україну так довго, як буде необхідним. Український фонд дозволить нам спрямувати суттєву та передбачувану підтримку для України, щоб допомогти її народу відбудувати країну в умовах безпрецедентних викликів, що їх принесла з собою російська агресивна війна. Водночас ця підтримка допоможе Україні просувати вперед реформи та зусилля з модернізації на шляху до членства в ЄС", - зауважив міністр фінансів головуючої в ЄС Бельгії Вінсернт Ван Петегем.

Перший передбачає, що Кабмін розробить "Український план", який визначить наміри щодо відновлення, відбудови й модернізації країни, а також міститиме плани реформ в рамках процесу входження до ЄС. Фінансова підтримка в формі грантів та кредитів для України держави буде надаватися на основі імплементації цього плану, з дотриманням необхідних умов та часового розкладу виплат.

Друга складова: в рамках Українського рамкового інвестиційного інструменту ЄС надаватиме підтримку в формі бюджетних гарантій і буде поєднувати гранти та кредити від державних та приватних інституцій. Українська система гарантій покриватиме кредитні ризики, ризики, що пов’язані із наданими гарантіями, включатиме інструменти ринку капіталів та інші форми фінансування на виконання поставлених перед Українським фондом завдань.

Третя складова - допомога Європейського Союзу в рамках входження України до ЄС та інші заходи підтримки, що допоможуть Україні робити законодавство відповідним до законодавства ЄС, а також виконати структурні реформи на шляху до членства в ЄС у майбутньому.

Досягнута між Європейським парламентом та Радою ЄС попередня домовленість визначає фінансові аспекти в контексті створення Українського фонду.

Загальний бюджет фонду в обсязі 50 мільярдів євро буде розподілений на 33 мільярди у кредитах та 17 мільярдів у грантах.

Гранти будуть виділятися через новий спеціалізований інструмент, запропонований до створення в рамках середньострокового перегляду багаторічного бюджету ЄС. Кредити будуть виділятися коштом резервів власних ресурсів ЄС, подібно до фінансування, що застосовувалося під час виконання макрофінансової допомоги для України. 

Україна може робити запит, в рамках Українського плану, на авансовий платіж в сумі до 7 відсотків від місткості Фонду.

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