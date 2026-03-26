Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Європарламент підтримав створення центрів депортації за межами ЄС

26 березня 2026, 15:07
Фото: reuters.com
Тепер будь-яка країна ЄС може самостійно або в невеликих коаліціях домовлятися про депортацію мігрантів не до їхніх країн походження, а до спеціальних центрів, які ще мають бути збудовані за межами блоку.
Депутати Європарламенту проголосували за полегшення створення нових центрів утримання мігрантів поза межами Європейського Союзу, так званих "центрів повернення".
 
Про це передає The Washington Post. 
 
“За” проголосували 389 депутатів, “проти” — 206, ще 32 утрималися. Праві партії об’єдналися з ультраправими силами, яких раніше уникали, щоб ухвалити це рішення, тоді як ліві та центристські сили виступили проти.
 
Тепер будь-яка країна ЄС може самостійно або в невеликих коаліціях домовлятися про депортацію мігрантів не до їхніх країн походження, а до спеціальних центрів, які ще мають бути збудовані за межами 27-країнного блоку.
 
Вже зараз Греція, Німеччина, Нідерланди, Австрія та Данія ведуть переговори з урядами, переважно в Африці, щодо розміщення таких центрів для утримання мігрантів, яким відмовили в притулку.
 
Ультраправі партії в Європі схвально відгукнулися про політику депортацій президента США Дональда Трампа та закликають ЄС запровадити подібний підхід.
 
Зокрема, ультраправі партії Бельгії Vlaams Belang і Німеччини AfD у січні заявили, що хочуть створити поліцейську групу для пошуку та депортації мігрантів за аналогією з американськими заходами.
 
Водночас правозахисні організації заявляють, що мігранти зазнають жорстокого поводження та незаконних відмов на кордонах ЄС, а їхні правові гарантії поступово послаблюються.

 

Європарламентбіженцівійна в Україні

Останні матеріали

Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
Політика
Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
Переклад iPress – 26 березня 2026, 14:29
Новий мирний план Трампа. Уроки українсько-російських мирних переговорів для США та Ірану – Тімоті Еш
Новий мирний план Трампа. Уроки українсько-російських мирних переговорів для США та Ірану – Тімоті Еш
Переклад iPress – 26 березня 2026, 11:38
США та Ізраїль. Битися до останньої цеглини – Том Купер
Політика
США та Ізраїль. Битися до останньої цеглини – Том Купер
Переклад iPress – 26 березня 2026, 07:19
США більше не очолюють вільний світ. Вакуум лідерства змінює саму ідею Заходу – New York Times
Політика
США більше не очолюють вільний світ. Вакуум лідерства змінює саму ідею Заходу – New York Times
Переклад iPress – 25 березня 2026, 15:16
Війна алгоритмів. Штучний інтелект дає змогу націлюватися на лідерів противника та вести масове стеження – Енріке Данс
Технології
Війна алгоритмів. Штучний інтелект дає змогу націлюватися на лідерів противника та вести масове стеження – Енріке Данс
Переклад iPress – 25 березня 2026, 11:16
Геостратегія. росія – найбільший переможець у війні з Іраном – Ендрю Міхта
Політика
Геостратегія. росія – найбільший переможець у війні з Іраном – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 25 березня 2026, 08:11
Час вийти із зони комфорту бездіяльності. Сила Європи визначається здатністю діяти в Україні – RUSI
Політика
Час вийти із зони комфорту бездіяльності. Сила Європи визначається здатністю діяти в Україні – RUSI
Переклад iPress – 24 березня 2026, 14:46
Данія не визначилася. Червоні чи сині переможуть на виборах – Politico
Політика
Данія не визначилася. Червоні чи сині переможуть на виборах – Politico
Переклад iPress – 24 березня 2026, 11:41
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється