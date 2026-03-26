Європарламент підтримав створення центрів депортації за межами ЄС
26 березня 2026, 15:07
Депутати Європарламенту проголосували за полегшення створення нових центрів утримання мігрантів поза межами Європейського Союзу, так званих "центрів повернення".
Про це передає The Washington Post.
“За” проголосували 389 депутатів, “проти” — 206, ще 32 утрималися. Праві партії об’єдналися з ультраправими силами, яких раніше уникали, щоб ухвалити це рішення, тоді як ліві та центристські сили виступили проти.
Тепер будь-яка країна ЄС може самостійно або в невеликих коаліціях домовлятися про депортацію мігрантів не до їхніх країн походження, а до спеціальних центрів, які ще мають бути збудовані за межами 27-країнного блоку.
Вже зараз Греція, Німеччина, Нідерланди, Австрія та Данія ведуть переговори з урядами, переважно в Африці, щодо розміщення таких центрів для утримання мігрантів, яким відмовили в притулку.
Ультраправі партії в Європі схвально відгукнулися про політику депортацій президента США Дональда Трампа та закликають ЄС запровадити подібний підхід.
Зокрема, ультраправі партії Бельгії Vlaams Belang і Німеччини AfD у січні заявили, що хочуть створити поліцейську групу для пошуку та депортації мігрантів за аналогією з американськими заходами.
Водночас правозахисні організації заявляють, що мігранти зазнають жорстокого поводження та незаконних відмов на кордонах ЄС, а їхні правові гарантії поступово послаблюються.