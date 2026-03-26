Європарламент підтримав створення центрів депортації за межами ЄС

Депутати Європарламенту проголосували за полегшення створення нових центрів утримання мігрантів поза межами Європейського Союзу, так званих "центрів повернення".

“За” проголосували 389 депутатів, “проти” — 206, ще 32 утрималися. Праві партії об’єдналися з ультраправими силами, яких раніше уникали, щоб ухвалити це рішення, тоді як ліві та центристські сили виступили проти.

Тепер будь-яка країна ЄС може самостійно або в невеликих коаліціях домовлятися про депортацію мігрантів не до їхніх країн походження, а до спеціальних центрів, які ще мають бути збудовані за межами 27-країнного блоку.

Вже зараз Греція, Німеччина, Нідерланди, Австрія та Данія ведуть переговори з урядами, переважно в Африці, щодо розміщення таких центрів для утримання мігрантів, яким відмовили в притулку.

Ультраправі партії в Європі схвально відгукнулися про політику депортацій президента США Дональда Трампа та закликають ЄС запровадити подібний підхід.

Зокрема, ультраправі партії Бельгії Vlaams Belang і Німеччини AfD у січні заявили, що хочуть створити поліцейську групу для пошуку та депортації мігрантів за аналогією з американськими заходами.

Водночас правозахисні організації заявляють, що мігранти зазнають жорстокого поводження та незаконних відмов на кордонах ЄС, а їхні правові гарантії поступово послаблюються.