ПОЛІТИКА

Європарламент проведе голосування по двох вотумах недовіри Урсулі фон дер Ляєн

16 вересня 2025, 17:39
Фото: з вільного доступу
Дві політичні групи: ультраправі "Патріоти за Європу" та "Ліві" подали окремі вотуми про недовіру до президента Європейської комісії опівночі 10 вересня.

Європейський парламент запланував голосування по двох вотумах недовіри голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн - засідання пройде 6-9 жовтня.

Про це повідомляє Politico.

Дві політичні групи: ультраправі "Патріоти за Європу" та "Ліві" подали окремі вотуми про недовіру до президента Європейської комісії опівночі 10 вересня.

Зазначається, що групи зробили це одразу, як тільки з'явилась можливість згідно з парламентськими правилами. 

Ці кроки були зроблені лише через кілька годин після того, як фон дер Ляєн виступила з історичною промовою про стан справ у Союзі в парламенті Страсбурга.

"Патріоти" звинувачують фон дер Ляєн у відсутності прозорості та підзвітності і різко критикують торгівельні угоди з Південною Америкою та США.

"Ліві" також критикують торгівельну політику Комісії, але більший акцент роблять на "бездіяльність виконавчої влади ЄС на тлі війни Ізраїлю в Газі".

Одночасне подання двох вотумів недовіри є безпрецедентним і викликало дискусію в Євроарламенті щодо того, як буде організовано проведення двох дебатів і двох голосувань.

Як повідомили джерела видання, голосування по вотумах недовіри до глави ЄК пройде з 6 по 9 жовтня.

ЄвропарламентУрсула фон дер Ляєнвотум

