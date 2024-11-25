Європейські країни обговорюють відправлення своїх військ до України – ЗМІ

Париж і Лондон не виключають очолення коаліції в Україні, на умовах, які ще не уточнюються.

Рішення пов'язане з ймовірною відмовою США від підтримки після того, як Трамп вступить на посаду президента 20 січня 2025 року.

Про це повідомляє французька газета Le Monde.

Доки війна в Україні переживає нову фазу ескалації, дискусії про відправку західних військ і приватних оборонних компаній на українську землю відновилися.

Делікатні дебати, по суті засекречені, але добре і справді відновлені, в перспективі можливого відходу Америки від підтримки Києва після того, як Дональд Трамп вступить на посаду в США 20 січня 2025 року.

Переговори щодо введення військових в Україну, які з тріском розпочав президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі союзників Києва в Парижі на початку року, викликали сильний спротив у деяких європейців, серед яких Німеччина.

Цей сценарій ще не похований, адже останніми тижнями вона навіть відновилася, за нашою інформацією, завдяки візиту до Франції британського прем’єр-міністра Кейра Стармера під час церемонії 11 листопада.

"Між Великою Британією та Францією тривають дискусії щодо оборонного співробітництва, зокрема з метою створення основної групи союзників у Європі, зосереджених на Україні та ширшій європейській безпеці", - заявило виданню британське військове джерело.

Коментарі збігаються з тими, які зробив міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро під час візиту в Лондон 22 листопада.

В інтерв’ю виданню ВВС він закликав західних союзників "не встановлювати і не висловлювати червоних ліній" щодо своєї підтримки України.

Також відповідаючи на питання про можливість відправлення французьких військ на землю, він заявив, що ми не виключаємо жодного варіанту.

З боку Міністерства збройних сил і в Єлисейському палаці на даний момент немає офіційного зеленого світла для відправки звичайних військ або приватних постачальників.

Проте протягом кількох місяців чітко лежали пропозиції. Як і у компанії Défense Conseil International, головного оператора Міністерства збройних сил з моніторингу контрактів на експорт французької зброї та передачі відповідного військового ноу-хау. В якому держава є акціонером 55%.

Складений із 80% колишніх військових, контингент буде готовий продовжувати навчання українських солдатів в Україні, як це вже робиться у Франції і Польщі.

Також, у разі потреби, він міг би забезпечити обслуговування французької військової техніки, яка відправляється до Києва.

З цього приводу до нього звернулася британська компанія-партнер Babcock, яка вже присутня в Україні, щоб поділитися наявними для останньої можливостями. У травні Бебкок оголосив, що «ведеться робота» над створенням сайту технічної підтримки для України, включаючи ремонт і капітальний ремонт військової техніки, йдеться в його річному звіті.