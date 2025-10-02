Європі бракує тисяч систем захисту від дронів

Виробник із Данії закликає терміново посилити оборону критичної інфраструктури.

Наразі складається враження, що НАТО відстає у реагуванні на загрози з боку росії. Очільник провідного виробника засобів протидії безпілотникам заявив, що Європі катастрофічно не вистачає систем захисту від російських БпЛА, і для створення ефективної «стіни проти дронів» по всьому континенту потрібні тисячі таких комплексів.

Про це повідомляє Sky News, яке відвідало завод компанії MyDefence у північному данському місті Ольборг.

Це місто минулого тижня стало однією з цілей ймовірних російських атак безпілотників, що призвело до тимчасового закриття повітряного простору Данії на кілька годин.

"Для захисту потрібна велика кількість установок, але наразі їх встановлено дуже мало. Якщо взяти типовий аеропорт, то для його ефективного захисту необхідно встановити близько 10 систем виявлення, а також відповідне обладнання для глушіння сигналів — загалом кілька тисяч таких пристроїв по всій Європі", - розповів виконавчий директор MyDefence Дан Германсен.

За словами Германсена, технологія протидії дронам цієї компанії вже використовується українською армією для захисту від російських безпілотників на фронті. Комплекси можуть не лише виявляти і відстежувати дрони, а й перехоплювати їхні сигнали та повертати апарати назад, а також ідентифікувати їх марку та модель.

Останніми днями уряди інших країн проявили зацікавленість у придбанні таких систем, розуміючи масштаб загрози.

"Аеропорти по всьому світу довго ігнорували цю небезпеку. Протягом багатьох років ніхто не вважав за потрібне інвестувати у захист від дронів. Але тепер стало очевидно, що аеропорти — це дуже вразливі об’єкти, і всі поспішать впровадити надійні заходи захисту. Європі потрібно терміново прокинутися і визнати, що це має стати постійною частиною захисту критичної інфраструктури", - попередив Германсен.