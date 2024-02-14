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ПОЛІТИКА

Європі потрібно до трьох років, щоб з'ясувати, чи може вона захиститись без США – Bloomberg

14 лютого 2024, 19:53
Європі потрібно до трьох років, щоб з'ясувати, чи може вона захиститись без США – Bloomberg
Заяви колишнього президента США Дональда Трампа посилили тиск після того, як кандидат у президенти заявив, що підтримуватиме напад росії на союзників по НАТО, які не виконують своїх зобов'язань щодо витрат.

Європі може знадобитись до трьох років, щоб з'ясувати чи може вона захищатись без допомоги США.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, європейські високопосадовці знають, що їм не слід розраховувати на США в захисті Європи, але нарощування власного військового потенціалу вимагає рішучості, яку їм ще належить довести.

Заяви колишнього президента США Дональда Трампа посилили тиск після того, як кандидат у президенти заявив, що підтримуватиме напад росії на союзників по НАТО, які не виконують своїх зобов'язань щодо витрат.

Видання зауважує, що на тлі побоювань, що російське вторгнення на Україну може бути лише першою фазою набагато ширших імперських амбіцій, оцінки західної розвідки припускають, що кремль може опинитися в змозі атакувати члена НАТО протягом набагато коротшого періоду - від трьох до п'яти років.

Оскільки Європа є свідком найбільшого конфлікту на своїй території з часів Другої світової війни, вона відчуває загрозу. Проте через свою довгу історію залежності від США, вона почувається непідготовленою.

Нагадаємо, раніше колишній президент США Дональд Трамп погрожував, що у разі свого переобрання не захищатиме союзників по НАТО, які "не платять за рахунками".

Він також додав, що навпаки заохочуватиме росію нападати на такі держави.

СШАНАТОТрамп

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