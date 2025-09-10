Євросоюз планує швидше відмовитися від російської нафти і газу

Брюссель працює над новим пакетом санкцій проти москви, зокрема посилюючи заходи в енергетичній сфері.

Європейський Союз розглядає можливість пришвидшити повну відмову від імпорту нафти та газу з росії, яку наразі заплановано на 2027 рік.

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європейському парламенті.

За її словами, настав час посилити тиск на кремль, аби змусити його сісти за стіл переговорів.

"Нам потрібні додаткові санкції", - наголосила фон дер Ляєн, додавши, що ЄС спільно з партнерами вже працює над 19-м пакетом санкцій.

У центрі уваги прискорення енергетичної відмови від російських викопних ресурсів, а також протидія тіньовому флоту й обхідним схемам через треті країни.

Крім того, минулого тижня президент США Дональд Трамп закликав європейських лідерів припинити закупівлі російської нафти та запровадити 100% мита на Китай і Індію для посилення тиску на Москву.

Наразі представники Євросоюзу перебувають у Вашингтоні, де проводять консультації з адміністрацією Трампа щодо координації нових санкцій проти рф.

Раніше ЄС вже заборонив імпорт морської нафти з РФ і встановив цінову межу на рівні $46,2 за барель.

За оновленим планом, Євросоюз прагне повністю припинити імпорт російських енергоресурсів до 1 січня 2028 року, починаючи з нових закупівель та короткострокових контрактів вже з наступного року.

Раніше США закликали ЄС припинити закупівлю нафти і газу в рф в обмін на санкції.