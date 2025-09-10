Євросоюз планує швидше відмовитися від російської нафти і газу
Європейський Союз розглядає можливість пришвидшити повну відмову від імпорту нафти та газу з росії, яку наразі заплановано на 2027 рік.
Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європейському парламенті.
За її словами, настав час посилити тиск на кремль, аби змусити його сісти за стіл переговорів.
"Нам потрібні додаткові санкції", - наголосила фон дер Ляєн, додавши, що ЄС спільно з партнерами вже працює над 19-м пакетом санкцій.
У центрі уваги прискорення енергетичної відмови від російських викопних ресурсів, а також протидія тіньовому флоту й обхідним схемам через треті країни.
Крім того, минулого тижня президент США Дональд Трамп закликав європейських лідерів припинити закупівлі російської нафти та запровадити 100% мита на Китай і Індію для посилення тиску на Москву.
Наразі представники Євросоюзу перебувають у Вашингтоні, де проводять консультації з адміністрацією Трампа щодо координації нових санкцій проти рф.
Раніше ЄС вже заборонив імпорт морської нафти з РФ і встановив цінову межу на рівні $46,2 за барель.
За оновленим планом, Євросоюз прагне повністю припинити імпорт російських енергоресурсів до 1 січня 2028 року, починаючи з нових закупівель та короткострокових контрактів вже з наступного року.
Раніше США закликали ЄС припинити закупівлю нафти і газу в рф в обмін на санкції.